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30 августа 2021 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник, скорее всего, ростом на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с повышения в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3890-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3880, 3860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3910, 3930 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация июльской статистики по изменению объема незавершенных продаж на рынке жилья в США (17:00 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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