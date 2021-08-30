Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник, скорее всего, ростом на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с повышения в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3890-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3880, 3860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3910, 3930 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация июльской статистики по изменению объема незавершенных продаж на рынке жилья в США (17:00 МСК).

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