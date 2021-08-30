.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно разнонаправленное движение рубля в понедельник - ПСБ
.
30 августа 2021 года 09:24
Вероятно разнонаправленное движение рубля в понедельник - ПСБ
Вероятна разнонаправленная динамика движения пары доллар/рубль на торгах в понедельник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Всю прошлую неделю рубль был крайне предсказуем в динамике, однако пятница запомнится очень высокой волатильностью пары доллар/рубль. Основным драйвером для укрепления отечественной валюты стало выступление Дж. Пауэлла на симпозиуме ФРС США, где была крайне мягкая риторика касательно стимулирования экономики: выкуп активов будет продолжаться. Данное событие за несколько минут укрепило рубль на 50 копеек, тем самым увеличив аппетит инвесторов к рисковым активам. Поддержку рублю оказали и растущие котировки нефти марки Brent, - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - В понедельник мы ожидаем разнонаправленной динамики пары доллар/рубль с возможным инерционным укреплением рубля, однако отмечаем, что после таких заметных ослаблений доллару свойственно еще более значимое восстановление". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
30 августа 2021 года 14:51
Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $70-76,5 за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "30 августа на премаркете фьючерсы на бензин в США подорожали, а цены на нефть, напротив, упали. Причиной этой динамики стало... читать дальше
.30 августа 2021 года 14:30
Акции Southern, Duke Energy, Dominion Energy и NextEra Energy могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
Акции Southern Co., Duke Energy, Dominion Energy и NextEra Energy в целом могут быть интересны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Большинство котировок акций коммунальных служб на фондовом рынке США растут при начале коротких... читать дальше
.30 августа 2021 года 14:06
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию понедельника в диапазоне 4480-4530 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "Индекс S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк преодолел психологически значимую отметку в 4500... читать дальше
.30 августа 2021 года 13:38
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную цену бумаг АФК "Система" на уровне 45 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Мы положительно оцениваем финансовую отчетность компании за второй квартал 2021 года, лучше ожидаемой с точки зрения выручки и OIBDA. "Система" хорошо... читать дальше
.30 августа 2021 года 13:06
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет увеличена до 7,5% на горизонте до конца текущего года, считает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. "Главная причина всплеска инфляции - это существенный рост активов банковского сектора в результате... читать дальше
.30 августа 2021 года 12:39
Возможен рост котировок привилегированных акций "Мечела" еще на 10-20% от текущих уровней в ближайшее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Лучше рынка" в понедельник вновь торгуются привилегированные акции "Мечела". Вероятно, текущие оценки справедливой стоимости эмитента повышены... читать дальше
.30 августа 2021 года 12:16
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Сегежа Групп", говорится в комментарии инвестиционной компании. "Выручка "Сегежа Групп" в I полугодии 2021 года выросла благодаря росту цен по всем ключевым продуктам, что при контроле издержек привело к существенному... читать дальше
.30 августа 2021 года 11:49
Вероятна стабилизация курса пары рубль/доллар в диапазоне 73,2-73,9 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики Росбанка. "Начало недели сохраняет хорошие перспективы для поступательного укрепления рубля: сырьевые котировки находятся на прочных позициях и могут получить дополнительную поддержку... читать дальше
.30 августа 2021 года 11:40
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост вслед за мировыми площадками после заявлений главы Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике; индекс МосБиржи превысил рубеж 3900 пунктов, при этом вновь раллируют не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела". читать дальше
.30 августа 2021 года 11:22
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенный акций "Россетей" с прогнозной ценой на уровне 1,30 рубля за штуку на конец июня 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Финансовый отчет "Россетей" за первое полугодие 2021 года, безусловно, выглядит... читать дальше
.30 августа 2021 года 11:03
Аналитики "Атона" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "В целом мы считаем финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" за 2К21 сильными, поскольку они превзошли наши оценки и ожидания рынка. Выручка, EBITDA и чистая прибыль... читать дальше
.30 августа 2021 года 10:38
Диапазон доходности в 6,8-7,0% годовых для 10-летних ОФЗ сохраняет свою актуальность на текущей неделе, рекомендация - "накапливать длинные госбумаги", говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки ОФЗ завершили прошедшую неделю на мажорной ноте благодаря глобальному росту н рынках... читать дальше
.30 августа 2021 года 10:16
Котировки нефти марки Brent будут торговаться в понедельник, вероятно, в диапазоне $71-73 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Цена на нефть марки Brent остается на высоких уровнях, в фокусе находится ураган "Ида" в Мексиканском заливе, констатирует аналитик банка (ближайший... читать дальше
.30 августа 2021 года 09:57
ждународные инвесторы на текущей неделе будут следить за встречей ОПЕК+, отмечают аналитики Sber CIB. Внимание российского рынка, по мнению экспертов инвестбанка, захватит Восточный экономический форум во Владивостоке, где выступят Владимир Путин и представители бизнеса. 30 августа: - Результаты... читать дальше
.30 августа 2021 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с повышения в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3890-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.