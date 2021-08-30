Вероятно разнонаправленное движение рубля в понедельник - ПСБ

Вероятна разнонаправленная динамика движения пары доллар/рубль на торгах в понедельник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Всю прошлую неделю рубль был крайне предсказуем в динамике, однако пятница запомнится очень высокой волатильностью пары доллар/рубль. Основным драйвером для укрепления отечественной валюты стало выступление Дж. Пауэлла на симпозиуме ФРС США, где была крайне мягкая риторика касательно стимулирования экономики: выкуп активов будет продолжаться. Данное событие за несколько минут укрепило рубль на 50 копеек, тем самым увеличив аппетит инвесторов к рисковым активам. Поддержку рублю оказали и растущие котировки нефти марки Brent, - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - В понедельник мы ожидаем разнонаправленной динамики пары доллар/рубль с возможным инерционным укреплением рубля, однако отмечаем, что после таких заметных ослаблений доллару свойственно еще более значимое восстановление".

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