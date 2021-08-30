Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2021г может составить 10% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2021 года может составить 10%, говорится в комментарии BCS Express.

"ЛУКОЙЛ" в прошедшую пятницу опубликовал умеренно позитивные финансовые результаты за II квартал 2021 года, отмечает эксперт Василий Карпунин. Ключевым драйвером роста выручки стал подъем цен на нефть в рублях на 12% кв/кв, а также увеличение объемов продажи нефти и нефтепродуктов. Основным фактором, сдержавшим динамику операционной прибыли и EBITDA, стал рост НДПИ и ставки экспортной пошлины.

"Скорректированный денежный поток, выступающий дивидендной базой, по нашим расчетам, во II квартале составил 88,7 млрд руб., что на 39,4% ниже уровня I квартала 2021 года. В пересчете на потенциальные дивиденды за I полугодие "ЛУКОЙЛ" заработал 339,4 руб. на акцию. Дивидендная доходность по цене 6350 руб. составляет 5,2%. Учитывая сохраняющиеся высокие цены на нефть, взгляд на перспективы компании в 2021 году умеренно позитивный. По итогам года дивидендная доходность бумаг может достигнуть 10%", - указывает аналитик инвесткомпании.

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