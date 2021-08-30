Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в небольшом плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему не меняется. Актуален продолжительный восходящий тренд, однако его нижняя граница поднимается с каждым днем все выше и выше. В понедельник она проходит около 3790-3810 пунктов. Это на 2,7-2,2% ниже текущих значений. Целевой ориентир наверху - отметка 4000 пунктов .Что касается среднесрочных перспектив, то важную роль для наших "голубых фишек" будет играть динамика западных площадок", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что в понедельник финансовые результаты за II квартал по МСФО представят "Газпром", "Аэрофлот", АФК "Система", "ИСКЧ" и "ЛСР".

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