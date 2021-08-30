Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 30 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, заявил Пауэлл. Он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением. При этом он отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

Большинство представителей Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею того, что ЦБ может начать отказ от программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц. Как сказал Пауэлл, он входит в их число. "На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что, если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - отметил он. Днем ранее главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским ЦБ, несмотря на риски, связанные с новым штаммом коронавируса "дельта".

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник на фоне заявлений председателя ФРС Пауэлла, которые были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно. Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов в понедельник 0,5%. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. Поддержку китайскому рынку оказывают ожидания, что власти страны продолжат принимать меры для поддержки экономики. Народный банк Китая на прошлой неделе влил в банковскую систему 120 млрд юаней ($18,5 млрд), что является самым существенным вливанием с февраля. Южнокорейский индекс KOSPI в понедельник прибавляет 0,5%, австралийский S&P ASX 200 - 0,3%.

Вместе с тем котировки нефти Brent плавно подрастают, а WTI дешевеет в ход утренних торгов в понедельник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $72,8 за баррель, что на 0,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2,3% - до $72,7 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,36 за баррель, что на 0,55% ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 2% - до $68,74 за баррель.

В центре внимания нефтяных трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырье на прошлой неделе. В ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 15% от всей нефтедобычи в США. Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,368 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,946 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 августа снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 725,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Совкомбанк БО-П01" (+0,16%), "Роснефть-002Р-04" (+0,15%) и "ТМК-001P-02" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,43%), "Газпромбанк-001Р-3Р (-0,25%) и "Магнит-БО-002P-03" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-11 объемом 1,35 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. По займу предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся каждый год с 17-го года обращения. Размещение выпуска начнется 31 августа. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей: Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ООО "Элит строй" (г. Тюмень) установило ставку 1-го купона облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 12,68% годовых. Купоны ежемесячные, ставка 2-18-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена оферта через 1,5 года. Компания начнет размещение выпуска 31 августа. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-05 на уровне 8,76% годовых. РЖД разместили выпуск объемом 33 млрд рублей в ноябре 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной облигации - 1 млн рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 17-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 6,5% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.