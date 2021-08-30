Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Рынки акций АТР растут в понедельник. Brent слабо дорожает, WTI дешевеет на торгах в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы.

Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, заявил Пауэлл.

Он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением. При этом он отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

Большинство представителей Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею того, что ЦБ может начать отказ от программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц. Как сказал Пауэлл, он входит в их число.

"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что, если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - отметил он.

Днем ранее главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским ЦБ, несмотря на риски, связанные с новым штаммом коронавируса "дельта".

Опубликованные в пятницу статистические данные свидетельствуют, что рост доходов населения США в июле сильно превысил прогноз.

Доходы населения США в июле взлетели на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,3%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя всего на 0,2%, в то время как рост второго совпал с прогнозами.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 1,2%. Американская авиакомпания сократит количество авиаперелетов текущей осенью, стремясь решить операционные проблемы, которые привели к росту случаев задержки или отмены рейсов этим летом.

Бумаги Bank of America Corp. (SPB: BAC) выросли на 1,1%. Один из крупнейших банков США объявил о самых масштабных за несколько лет перестановках в руководстве, двух топ-менеджеров отправил в отставку.

Котировки акций General Motors (SPB: GM) Co. (GM) увеличились на 2,4%. Американский автопроизводитель обязал наемных работников сообщать о наличии или отсутствии у них прививки от COVID-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Акции HP Inc. (SPB: HPQ) подешевели на 0,6%. Компания увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако показатель не оправдал прогнозов.

Капитализация Dell Technologies Inc. уменьшилась на 4,5%, хотя компания зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли во втором финансовом квартале благодаря росту доходов от всех основных направлений деятельности.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,69% и составляло 35455,80 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,88% - до 4509,37 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 1,23%, составив 15129,50 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.

Пауэлл, выступавший в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, заявил, что ФРС может приступить к сокращению объемов выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в этом году.

При этом, он четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции.

Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл.

В своем выступлении Пауэлл также отметил, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для мировой экономики.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов в понедельник 0,5% благодаря позитивным статданным.

Розничные продажи в Японии в июле выросли на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 0,1% в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение продаж на 2,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рост розничных продаж отмечен по итогам пятого месяца подряд на фоне ускорившейся вакцинации от COVID-19 в стране. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,5%, топлива - на 27,7%, одежды и аксессуаров - на 2,9%.

Акции японской Shiseido подорожали на 2,1% на информации о том, что производитель косметики продаст три своих бренда американской компании US Adbent International за $700 млн в рамках реорганизации операций.

Бумаги сталелитейных компаний Nippon Steel и JFE Holdings прибавляют в цене соответственно 5,9% и 5,8%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.

Поддержку китайскому рынку оказывают ожидания, что власти страны продолжат принимать меры для поддержки экономики. Народный банк Китая на прошлой неделе влил в банковскую систему 120 млрд юаней ($18,5 млрд), что является самым существенным вливанием с февраля.

Южнокорейский индекс KOSPI в понедельник прибавляет 0,5%, австралийский S&P ASX 200 - 0,3%.

Brent слабо дорожает, WTI дешевеет на торгах в понедельник.

В центре внимания трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырьё на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $72,8 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,63 (2,3%) - до $72,7 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,51 за баррель, что на $0,23 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,32 (2%) - до $68,74 за баррель.

В ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 15% от всей нефтедобычи в США.

Последствия урагана Ида для цен на нефть будут зависеть от реального ущерба для буровых установок и нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. "Если морские платформы избежали ущерба, а, они, кажется, избежали его, то премия к цене нефти, которую рынок получил за счет приостановки мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн б/с, исчезнет", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Все внимание будет сфокусировано на положении нефтеперерабатывающих компаний в Луизиане, учитывая, что в этом штате сосредоточено много таких предприятий, отметил Хари.