Рубль в понедельник утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 30 августа. Движение доллара США и евро на "Московской бирже" в понедельник утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,44-73,63 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,51 руб./$1 (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 86,7775 руб./EUR1 (без изменений к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,1 коп. к уровню закрытия 27 августа, до 79,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,66 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,29 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 30 августа в связи с отсутствием новых стимулов к движению. При этом нацвалюта сохраняет незначительный "плюс" после укрепления на вечерних торгах в пятницу. Тогда спрос на рисковые активы усилился в ходе выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. В частности, Пауэлл заявил, что ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году. Также он отметил, что начало ожидаемого сокращения выкупа активов не станет сигналом к скорому повышению процентных ставок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,96 за баррель, что на 0,36% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,65 за баррель, что на 0,13% ниже уровня на закрытие рынка 27 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,41%, китайский CSI300 снижается на 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,08%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Кроме того, опубликованные в пятницу статистические данные свидетельствуют, что рост доходов населения США в июле сильно превысил прогноз. Доходы населения США в июле взлетели на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,3%.