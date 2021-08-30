30 августа 2021 года 08:45
Рубль в понедельник утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению
Москва. 30 августа. Движение доллара США и евро на "Московской бирже" в понедельник утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,44-73,63 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,51 руб./$1 (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 86,7775 руб./EUR1 (без изменений к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,1 коп. к уровню закрытия 27 августа, до 79,48 рубля.
Доллар при этом оказался на 47,66 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,29 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 30 августа в связи с отсутствием новых стимулов к движению. При этом нацвалюта сохраняет незначительный "плюс" после укрепления на вечерних торгах в пятницу. Тогда спрос на рисковые активы усилился в ходе выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. В частности, Пауэлл заявил, что ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году. Также он отметил, что начало ожидаемого сокращения выкупа активов не станет сигналом к скорому повышению процентных ставок.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,96 за баррель, что на 0,36% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,65 за баррель, что на 0,13% ниже уровня на закрытие рынка 27 августа.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,41%, китайский CSI300 снижается на 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,08%.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Кроме того, опубликованные в пятницу статистические данные свидетельствуют, что рост доходов населения США в июле сильно превысил прогноз. Доходы населения США в июле взлетели на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,3%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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30 августа 2021 года 14:51
Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $70-76,5 за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"30 августа на премаркете фьючерсы на бензин в США подорожали, а цены на нефть, напротив, упали. Причиной этой динамики стало... читать дальше
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30 августа 2021 года 14:30
Акции Southern Co., Duke Energy, Dominion Energy и NextEra Energy в целом могут быть интересны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.
"Большинство котировок акций коммунальных служб на фондовом рынке США растут при начале коротких... читать дальше
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30 августа 2021 года 14:06
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию понедельника в диапазоне 4480-4530 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.
"Индекс S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк преодолел психологически значимую отметку в 4500... читать дальше
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30 августа 2021 года 13:38
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную цену бумаг АФК "Система" на уровне 45 рублей за штуку, сообщается в комментарии.
"Мы положительно оцениваем финансовую отчетность компании за второй квартал 2021 года, лучше ожидаемой с точки зрения выручки и OIBDA. "Система" хорошо... читать дальше
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30 августа 2021 года 13:06
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет увеличена до 7,5% на горизонте до конца текущего года, считает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
"Главная причина всплеска инфляции - это существенный рост активов банковского сектора в результате... читать дальше
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30 августа 2021 года 12:39
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"Лучше рынка" в понедельник вновь торгуются привилегированные акции "Мечела". Вероятно, текущие оценки справедливой стоимости эмитента повышены... читать дальше
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30 августа 2021 года 12:16
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Сегежа Групп", говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Выручка "Сегежа Групп" в I полугодии 2021 года выросла благодаря росту цен по всем ключевым продуктам, что при контроле издержек привело к существенному... читать дальше
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30 августа 2021 года 11:49
Вероятна стабилизация курса пары рубль/доллар в диапазоне 73,2-73,9 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики Росбанка.
"Начало недели сохраняет хорошие перспективы для поступательного укрепления рубля: сырьевые котировки находятся на прочных позициях и могут получить дополнительную поддержку... читать дальше
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30 августа 2021 года 11:40
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост вслед за мировыми площадками после заявлений главы Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике; индекс МосБиржи превысил рубеж 3900 пунктов, при этом вновь раллируют не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела". читать дальше
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30 августа 2021 года 11:22
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенный акций "Россетей" с прогнозной ценой на уровне 1,30 рубля за штуку на конец июня 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Финансовый отчет "Россетей" за первое полугодие 2021 года, безусловно, выглядит... читать дальше
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30 августа 2021 года 11:03
Аналитики "Атона" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"В целом мы считаем финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" за 2К21 сильными, поскольку они превзошли наши оценки и ожидания рынка. Выручка, EBITDA и чистая прибыль... читать дальше
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30 августа 2021 года 10:38
Диапазон доходности в 6,8-7,0% годовых для 10-летних ОФЗ сохраняет свою актуальность на текущей неделе, рекомендация - "накапливать длинные госбумаги", говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Котировки ОФЗ завершили прошедшую неделю на мажорной ноте благодаря глобальному росту н рынках... читать дальше
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30 августа 2021 года 10:16
Котировки нефти марки Brent будут торговаться в понедельник, вероятно, в диапазоне $71-73 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
Цена на нефть марки Brent остается на высоких уровнях, в фокусе находится ураган "Ида" в Мексиканском заливе, констатирует аналитик банка (ближайший... читать дальше
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30 августа 2021 года 09:57
ждународные инвесторы на текущей неделе будут следить за встречей ОПЕК+, отмечают аналитики Sber CIB. Внимание российского рынка, по мнению экспертов инвестбанка, захватит Восточный экономический форум во Владивостоке, где выступят Владимир Путин и представители бизнеса.
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- Результаты... читать дальше
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30 августа 2021 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с повышения в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3890-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
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