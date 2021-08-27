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27 августа 2021 года 19:50

Рубль вечером активно растет к доллару и евро, отыгрывая заявления Пауэлла в Джексон-Хоуле

Москва. 27 августа. Доллар и евро заметно ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дорожает к бивалютной корзине благодаря росту спроса на риск после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Курс доллара США составил 73,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 63 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,78 руб./EUR1, подешевев на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 55,2 копейки - до 79,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на вечерних торгах, отыграв при этом почти все потери предыдущих двух дней. Спрос на рисковые активы усилился в ходе выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле, во время которого он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением, и отметил, что начало ожидаемого сокращения выкупа активов не станет сигналом к скорому повышению процентных ставок.

Тем не менее, Пауэлл отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - сказал он. Это первый раз, когда Пауэлл публично высказал свое личное мнение, подчеркнуло издание MarketWatch.

Отвечая на вопросы, Пауэлл сказал, что Федрезерв "будет тщательно оценивать поступающие данные и возникающие риски". Он указал, что "сроки и темпы предстоящего сокращения выкупа активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок".

Министерство торговли США ранее в пятницу опубликовало данные, согласно которым потребительские цены (индекс PCE) в июле выросли на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Это максимальные темпы подъема за 30 лет.

По словам Пауэлла, инфляция на этом уровне "вызывает беспокойство", которое, однако смягчается рядом факторов. Он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил глава ФРС.

Главы федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзаса Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж накануне заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль активно дорожает к доллару и евро вслед за снижением индекса доллара DXY к корзине валют. "Причина такого оптимизма - речь Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, в которой глава ФРС заявил, что в связи с распространением дельта-штамма COVID-19 комитет пока не считает целесообразным менять контуры денежно-кредитной политики, хотя и признал, что на последнем заседании в июле большинство участников придерживалось мнения о том, что если экономика в целом будет развиваться так, как ожидается, будет уместным начать сокращать темпы покупки активов в этом году. Фондовые рынки, получившие голубиный сигнал, вероятно, продолжат показывать новые максимумы", - подчеркивает Наумова.

"Долгожданное выступление главы ФРС сняло часть беспокойства рынков. Был подтвержден сигнал возможного начала сокращения объемов выкупа активов до конца года, что уже было заложено в ожидания после публикации протокола июльского заседания ФРС, но без конкретных сроков (в отличие от многих коллег Пауэлла, выступивших в последние два дня с призывом к скорейшему началу этого процесса). Вторым важным сигналом стало подтверждение позиции Пауэлла, что окончание QE не повлечет автоматического решения о начале цикла повышения ставки. Это важно, поскольку QE, по оценкам, может быть завершена уже к середине будущего года. Что касается инфляции, по последним данным составившей 4,2% (максимум с 1991 года), Пауэлл признал, что она "вызывает беспокойство", но по-прежнему полагает, что скачок вызван временными факторами и впоследствии инфляция вернется к цели. В моменте реакция финансовых рынков на речь Пауэлла была позитивной. Следующего сигнала можно ждать на ближайшем заседании ФРС 21-22 сентября", - подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Цены на нефть ускорили повышение вечером в пятницу, завершая неделю уверенным подъемом. Поддержку котировкам в том числе оказало некоторое ослабление опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу выросла на 1,96% - до $72,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,97% - до $68,75 за баррель.

С начала текущей недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.

В центре внимания рынка находится тропический шторм Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе BP и Shell (SPB: RDS.A), уже начали сокращать добычу.

Кроме того, трейдеры оценивают выступление главы ФРС Пауэлла.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,42 копейки, до 73,9866 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,72 копейки, до 87,0304 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 12,75 копейки по отношению к четвергу и составил 73,9697 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,36 копейки и составил 73,9361 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 979,901 млн, из которых $646,596 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 333,305 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 9,01 копейки, до 86,966 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 13,99 копейки и составил 87,0233 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR671,497 млн, из которых EUR366,627 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR304,87 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 6,76% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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