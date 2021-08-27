Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за ралировавшей нефтью

Рынок акций РФ на неделе возобновил рост вслед за резким отскоком нефти вверх (Brent превысила $72 за баррель) на новостях об успешной борьбе с заболеваемостью COVID-19 в Китае и начале сезона ураганов в США, сдерживающим "быков" фактором выступали опасения, что Федрезерв США даст сигнал к старту постепенного сокращения мер стимулирования экономики.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 19 по 25 августа составил $50 млн против $60 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $80 млн против ушедших $120 млн ранее (11 недель оттоков).

В период с 23 по 27 августа индекс МосБиржи вырос на 1,4% и составил 3887,38 пункта, индекс РТС прибавил 2,5% и достиг 1664,25 пункта на фоне снижения доллара до 73,58 руб./$1 (-0,68 рубля) и выросшей октябрьской нефти Brent до $72,62 за баррель (+11,7%).

Неделя на рынке акций РФ началась с уверенного коррекционного роста вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent нацелилась на $69 за баррель), сдерживающим "быков" фактором выступили новости о введения Западом новых антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи превысил 3880 пунктов во главе с бумагами "Русала" (+4%), также лидировали не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" (+14,8%), пытающиеся на фоне роста цен на уголь сократить разрыв с раллировавшими ранее "префами".

Администрация США в пятницу объявила о введении санкций против девяти физлиц и двух структур в РФ в годовщину инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил американский Минфин. Санкционный список во многом совпадает с британскими санкциями, о которых ранее в пятницу объявили в Лондоне.

Во вторник рынок акций РФ завершил основные торги ростом благодаря заявлениям президента РФ Владимира Путина об экономике, раллирующей нефти (Brent поднялась к $70,7 за баррель) и благоприятной внешней фондовой конъюнктуре на ожиданиях, что Федрезерв не станет спешить со сворачиванием стимулов. В лидерах роста выступили акции Petropavlovsk (+6,9%), расписки Ozon (+5,2%), бумаги "Мечела" (+4,5%). Индекс Мосбиржи поднялся к 3890 пунктам. Акции "Газпрома" (+0,1%) в течение торгов превышали отметку 300 рублей (максимум сделок - 301 руб. за штуку) впервые с июля 2008 года.

Президент РФ Путин заявил на съезде "Единой России", что этап восстановления российской экономики практически завершен, необходимо запускать масштабные проекты развития, чтобы не было паузы в росте. Также Путин сообщил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и втягивать свои вооруженные силы в конфликт в этой стране.

Совет директоров "Роснефти" (+0,1%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 18,03 руб. на акцию (общая сумма выплат составит 191 млрд руб., то есть 50% от чистой прибыли за полугодие), реестр акционеров закроется 11 октября. За 2020 год "Роснефть" выплатила дивиденды в размере 6,94 руб. на акцию.

Одной из причин роста нефти выступили сообщения о пожаре на нефтяной платформе компании Pemex в Мексиканском заливе, в результате которого производство сократилось более чем на 400 тыс. б/с.

В среду рынок акций просел под давлением умеренных продаж в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле; раллировали к новым максимумам акции "Акрона" (+6,9%) на ожиданиях объявления дивидендов и обновили пик с мая 2012 года "префы" "Мечела" (+11,2%); также подросли бумаги ряда компаний "второго эшелона" после выхода неплохих финотчетов за полугодие.

Нефть Brent поднялась к $71,5 за баррель на фоне известий, что власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта" COVID-19, а также статистики Минэнерго США о запасах (резервы нефти и бензина сократились сильнее ожиданий).

В четверг рынок акций РФ ускорил снижение вслед за откатом мировых площадок из-за закрытия игроками части "длинных" позиций в ожидании новостей с экономического симпозиума в Джексон-Хоуле относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва США. Негативом также стало неожиданное повышение ключевой ставки ЦБ Южной Кореи (до 0,75% годовых) впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики. Нефть Brent просела ниже $71,5 за баррель.

Российские индексы растеряли почти весь прирост начала недели (индекс МосБиржи просел к 3850 пунктам), при этом лидировали в откате расписки TCS Group (-4,1%) и упавшие на новостях о дивидендах бумаги "Татнефти" (-3,8% и -4,1% "префы"; компания планирует выплатить за I полугодие по 16,52 рубля на акцию каждого типа, реестр закрывается 12 октября). Подорожали "префы" "Мечела" (+5,4%).

В пятницу рынок акций РФ в первой половине торгов консолидировался в районе 3850 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании новостей с симпозиума в Джексон-Хоуле. Нефть Brent подросла до $72 за баррель на фоне тропического шторма Ида в Мексиканском заливе, из-за чего компании (в том числе BP и Shell) начали сокращать добычу.

Глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу обозначил сдержанную позицию регулятора в отношении ужесточения монетарной политики, что вызвало на рынках прилив оптимизма и оказало давление на доллар. По словам Пауэлла, ФРС может начать отказ от стимулов позднее в этом году, темпы восстановления экономики США превышают ожидания, однако штамм "дельта" создает краткосрочные риски для экономики. Также глава ФРС сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.

В итоге индекс МосБиржи к закрытию торгов вырос в район 3890 пунктов.

Чистая прибыль "Интер РАО" (+2,5%) по МСФО во II квартале составила 18,77 млрд руб. против 7,41 млрд руб. годом ранее, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне 13,51 млрд руб.

ПАО "Сегежа групп" (+1,9%) представило первую консолидированную отчетность по МСФО в качестве публичной компании (IPO состоялось в апреле этого года), причем все основные финансовые показатели за первое полугодие компании оказались несколько выше ожиданий рынка (чистая прибыль составила 7,58 млрд рублей против 2,1 млрд рублей убытка годом ранее).

"Татнефть" (-1,7%) по итогам II квартала получила чистую прибыль по МСФО в размере 48,6 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя I квартала. Результат оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль в размере 49,8 млрд рублей. Чистая прибыль в I полугодии составила 91,9 млрд руб. против 42,8 млрд годом ранее (консенсус-прогноз - 93,4 млрд руб.).

Выстрелили акции "Мечела" (+3,3% и +18,3% "префы") на сильном отчете за II квартал, подогревшем надежду на высокие дивиденды. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за второй квартал 2021 года составила 23,9 млрд рублей, что на 16 млрд рублей выше аналогичного показателя за первый квартал 2021 года.

В период с 23 по 27 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Мечела" (+25% и +40% "префы"), ПАО "Сегежа групп" (+10%), "КАМАЗа" (+10%); хуже рынка оказались акции Polymetal (-3%), "НОВАТЭКа" (-2%), "М.Видео" (-1%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире и статистикой из США, а также реакцией внешних рынков на заявления Федрезерва по поводу монетарной политики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3830-3950 пунктов, для индекса РТС - 1620-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".