Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на заявлениях Пауэлла, лидировали "префы" Мечела на отчете

Москва. 27 августа. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на фоне улучшения внешних настроений после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле по поводу сроков начала сокращения программ стимулирования; лидерами роста выступили выстрелившие вверх "префы" "Мечела" на рекордных объемах (более 3,84 млрд рублей) благодаря сильному отчету за II квартал, подогревшему надежду на высокие дивиденды.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3887,38 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1664,25 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,5%.

Доллар упал до 73,58 рубля (-0,65 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,4-2,5%, доллар упал на 0,68 рубля.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу обозначил сдержанную позицию регулятора в отношении ужесточения монетарной политики, что вызвало на рынках прилив оптимизма и оказало давление на доллар.

По словам Пауэлла, ФРС может начать отказ от стимулов позднее в этом году, темпы восстановления экономики США превышают ожидания, однако штамм "дельта" создает краткосрочные риски для экономики. В случае сохранения высокой инфляции Федрезерв примет меры для снижения ценового давления, отметил Пауэлл.

Также глава ФРС сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.

Подорожали акции "Мечела" (+3,3%, до 105 рублей; +18,3% "префы", до 221,2 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Московской биржи" (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%).

"Мечел" (MOEX: MTLR) во II квартале увеличил добычу угля на 12% по сравнению с I кварталом, до 2,962 млн тонн, сообщила компания. EBITDA "Мечела" во II квартале выросла в 1,8 раза к предыдущему кварталу, до 33,7 млрд руб. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за второй квартал 2021 года составила 23,9 млрд рублей, что на 16 млрд рублей выше аналогичного показателя за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО во II квартале составила 18,77 млрд руб. против 7,41 млрд руб. годом ранее, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне 13,51 млрд руб.

ПАО "Сегежа групп" представило первую консолидированную отчетность по МСФО в качестве публичной компании (IPO состоялось в апреле этого года), причем все основные финансовые показатели за первое полугодие компании оказались несколько выше ожиданий рынка.

Выручка "Сегежи" выросла на 37% (до 42,67 млрд руб., из которых 73% пришлось на экспортную выручку), показатель OIBDA за полугодие вырос более чем вдвое (до 13,185 млрд руб.), чистая прибыль составила 7,58 млрд руб. (против 2,1 млрд руб. убытка годом ранее) на фоне роста выручки и рентабельности продаж, дохода от курсовых разниц в размере 1,2 млрд руб., а также улучшения прочих финансовых доходов до 0,3 млрд руб. за счет переоценки валютно-процентных свопов.

По словам вице-президента компании по финансам и инвестициям Ровшана Алиева, "Сегежа" сохраняет приверженность дивидендной политике, выплатит в конце 2021 года 5,5 млрд руб. дивидендов и планирует платить дивиденды дважды в год с 2022 года.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО во II квартале выросла на 20,6% к I кварталу, до 189,8 млрд руб., что оказалось выше прогноза; чистая прибыль в I полугодии составила 347,2 млрд руб.

Чистая прибыль "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7% и +2,8% "префы") по МСФО в первом полугодии выросла на 40,9%, до 71,3 млрд руб., сообщила компания.

Подешевели в пятницу расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,9%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,2%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

"Татнефть" по итогам II квартала получила чистую прибыль по МСФО в размере 48,6 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя I квартала. Результат оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль в размере 49,8 млрд рублей. В годовом выражении чистая прибыль "Татнефти" выросла в 2,8 раза. Чистая прибыль в I полугодии составила 91,9 млрд руб. против 42,8 млрд годом ранее (консенсус-прогноз - 93,4 млрд руб.).

Как отмечает аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова, глава ФРС подтолкнул мировые площадки вверх в конце недели.

Рынки успокоились после заявления Пауэлла, который еще раз сделал акцент на том, что инфляция временна и на текущий момент сигналов о сворачивании мер стимулирования экономики не было объявлено. Вероятно, следующий месяц станет определяющим в дальнейших действиях ФРС.

Акции "НОВАТЭКа" выросли в пятницу после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 27,67 руб. на акцию (текущая дивидендная доходность составляет 1,6%). На следующей неделе ожидаемый коридор по индексу МосБиржи - 3830-3920 пунктов, по индексу РТС - 1630-1660 пунктов.

Нефть в конце недели закрепилась выше $72 за баррель на фоне снятия карантинных ограничений в Китае, а также тропического шторма на побережье Техаса, который выступает фактором сдерживания предложения на рынке. Участники рынка теперь ждут встречи представителей стран ОПЕК+ 1 сентября, ход которой задаст дальнейший тон торгам. Краткосрочный ориентир по нефти - $71-74 за баррель Brent, считает аналитик.

По оценке эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Пучкарева, самое важное в отчете "Мечела" - чистая прибыль за II квартал. Исходя из представленных результатов за I полугодие, компания "заработала" в качестве потенциальных дивидендов по привилегированным бумагам 45,8 руб. на акцию, что при текущей цене бумаг (221,2 рубля) соответствует более чем 20%-ной дивидендной доходности.

Прогнозы компании на II полугодие внушают оптимизм, а цены на уголь остаются высокими. Это позволяет рассчитывать, что и показатели III квартала будут сильными, хотя натуральные объемы реализации могут сократиться к высокой базе II квартала. Если не произойдет мощного девальвационного импульса в рубле, "префы" "Мечела" могут стать одним из лидеров российского рынка по дивдоходности по итогам 2021 года.

Несмотря на ралли последних дней, акции "Мечела" отреагировали на отчетность позитивно. В моменте бумаги сильно перекуплены, однако рост цен оправдан, учитывая ожидания крупных дивидендов. При этом в краткосрочной перспективе нельзя исключать, что в бумаге произойдет торможение роста или коррекционный откат на "фиксации по факту".

Обыкновенные бумаги "Мечела" менее интересны, так как выплата дивидендов по ним не ожидается в ближайшие годы даже при сохранении позитивной конъюнктуры. При этом в долгосрочной перспективе взгляд на акции "Мечела" более осторожный. Долговая нагрузка компании остается высокой, что в случае падения цен на уголь и сталь может нести в себе повышенные риски для инвесторов, считает Пучкарев.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, в пятницу вышли сильные финансовые результаты компаний за второй квартал из разных секторов экономики: нефтегазовый, металлы и добыча, электроэнергетика, лесопромышленный. В случае с "Сегежей" и "Мечелом" превышение фактических результатов над консенсусом измерялось двузначными величинами. Это определило наиболее выразительную динамику акций этих компаний.

При этом инвесторы ориентируются не только на опубликованные цифры прибыли, но и на ожидания еще более впечатляющих результатов по итогам III квартала - ценовая конъюнктура сырьевых рынков поддерживает позитивные ожидания. В итоге сильные финансовые результаты по широкому списку корпораций создают надежный фундамент для дальнейшей переоценки российского рынка акций в ближайшие месяцы, считает Клещев.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, советники президента США Джо Байдена планируют предложить кандидатуру Пауэлла на второй срок во главе ФРС, о чем сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это событие, вероятно, является позитивным фактором для рынка, так как при таком сценарии сохранится преемственность денежно-кредитной политики.

Цены на нефть поднялись до 2-недельных максимумов. Агентство Bloomberg озвучило результаты опроса трейдеров и аналитиков, из которых следует, что 1 сентября участники ОПЕК+ согласуют очередное запланированное увеличение добычи нефти на 0,4 млн б/с. Такого мнения придерживались 17 из 22 респондентов, однако рынок эти новости проигнорировал, как малозначимые. К настоящему моменту альянс уже вернул на рынок около 45% объема, убранного весной 2020 года, отмечает Шульгин.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,03%), однако возобновили рост Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,4%) и Штаты (индекс S&P 500 прибавил 0,8% и превысил 4505 пунктов) на фоне заявлений Пауэлла.

Доходы населения США в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы увеличились на 0,3%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя всего на 0,2%, в то время как рост второго совпал с прогнозами.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе снизился до 70,3 пункта при прогнозах сокращения до 70,7-70,8 пункта с июльских 81,2 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут и завершают неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,62 за баррель (+2,2% и -1,6% в четверг), октябрьская цена WTI - $68,88 за баррель (+2,2% и -1,4% накануне).

Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", и аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Кроме того, рынок следит за тропическим штормом Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе BP и Shell (SPB: RDS.A), уже начали сокращать добычу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+10,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+7,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+7,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,2%).

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО по итогам I полугодия 2021 г. составила 3,969 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, сообщила компания. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд руб.

Чистая прибыль "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,7%) по итогам I полугодия по МСФО составила 13,6 млрд рублей против убытка в 13,2 млрд рублей годом ранее.

Подешевели в пятницу бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-20%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-6,6%).

Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%) по МСФО в I полугодии снизилась на 2,4%, до 36,6 млрд руб., сообщила компания. Во II квартале чистая прибыль ФСК снизилась на 4,6% и составила почти 17 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,71 млрд рублей (из них 8,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").