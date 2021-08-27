Цены евробондов РФ слегка снизились за неделю вслед за UST, "длинные" бумаги были более устойчивы

Москва. 27 августа. Котировки российских еврооблигаций слегка снизились по итогам недели вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), при этом "длинные" выпуски евробондов РФ были более устойчивы к внешнему негативу, что привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в этом сегменте рынка.

Рынок отечественных евробондов в начале недели не демонстрировал ярко выраженной динамики на фоне отсутствия каких-либо заметных движений в секторе американских казначейских обязательств в ожидании выступления главы ФРС США на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое было запланировано на пятницу. Доходность 10-летнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день всего на 1 базисный пункт - до 2,285% годовых, а доходность самой "длинной" бумаги с погашением в 2047 году прибавила менее 0,5 базисного пункта.

Боковая динамика котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник сохранилась на фоне отсутствия ярко выраженной тенденции US Treasuries. Инвесторы находились в ожидании прояснения позиции американского ЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики; на рынке сохранялась неопределенность относительно сроков начала сокращения программы выкупа активов Федрезервом. На этом фоне изменения базовых процентных ставок не превышали 1-2 базисных пунктов в день, что тем самым не оказывало значимого влияния на долговые бумаги развивающихся стран.

В середине недели некоторое давление на суверенные еврооблигации развивающихся стран оказала негативная динамика US Treasuries, сформировавшаяся после публикации в США данных по заказам на товары длительного пользования, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, что подстегнуло рост инфляционных ожиданий. Доходность десятилетних гособлигаций США выросла за день на 2 базисных пункта - до 1,31% годовых, что вызвало небольшой рост процентных ставок евробондов большинства emerging markets.

Опубликованные в среду вечером данные по недельной инфляции в России, показавшие новое ускорение роста потребительских цен (до 6,67% в годовом выражении с 6,52% неделей ранее), спровоцировали 26 августа волну распродаж на внутреннем долговом рынке. Разгон инфляции привел к переоценке шансов на повышение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в сентябре, вызвав резкое снижение вероятности ее сохранения на текущем уровне. При этом ЦБ РФ поспешил успокоить рынки, заявив, что новый пакет социальных выплат уже учтен в июльском прогнозе Банка России. Вместе с тем, регулятор в своем комментарии по-прежнему указывает на существенные инфляционные риски.

Таким образом, давление продавцов в секторе отечественных еврооблигаций усилилось в четверг как по причине внутренних факторов, так и внешних - продолжившегося снижения котировок американских казначейских обязательств. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом были незначительными, а активность торгов была пониженной на фоне ожиданий инвесторами выступления главы ФРС. Таким образом, динамика отечественных бумаг была чисто технической, так как никакого расширения кредитных спредов не происходило.

Банк Кореи по итогам заседания 26 августа повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых пятнадцать месяцев - с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC заявила, что восстановление американской экономики достигло значительного прогресса, необходимого для начала сворачивания проводимой ФРС программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард присоединился к призывам Джордж о начале сворачивания программы выкупа облигаций. Баллард сказал, что данные об увеличении количества вакцинированных граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса являются хорошими новостями, отметив, что рост числа новых заражений в определенный момент достигнет пика, после которого пойдет на спад.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках стабилизировалась, что позволило котировкам российских еврооблигаций немного скорректироваться вверх и сократить тем самым недельные ценовые потери. Глобальные инвесторы в целом позитивно отреагировали на выступление главы Федрезерва на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Федеральная резервная система может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, заявил ее глава Джером Пауэлл. При этом он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением, отметив, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

Пауэлл сказал, что темпы восстановления экономики США превышают ожидания. "Хотя штамм "дельта" представляет краткосрочные риски для экономики, есть хорошие перспективы для дальнейшего продвижения к максимальной занятости", - сказал он. По его словам, показатели инфляции без учета ряда волатильных цен в целом близки к 2%. Кроме того, он не видит никаких признаков "зарплатно-ценовой спирали", которая могла бы способствовать ускорению инфляции. Глава ФРС сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году практически не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 138,4% от номинала (доходность - 3,39% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,02%, до 132,69% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за пять дней на 7 базисных пунктов и составил 195 пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене за неделю на 0,15% - до 129,16% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 3,52% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,1%, подешевев до 112,41% от номинала (доходность выросла за неделю на 1,5 базисного пункта и 27 августа составила 1,98% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,25%, до 113,58% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 1,75% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,09%, подешевев до 108,53% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 3,5 базисного пункта и составил 51 базисный пункт).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,03% и составила 114,91% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 1 пункт, составив 138 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, прежде всего Федрезервом США, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами.