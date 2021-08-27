ПСБ повысил целевую цену акций Мечела до 250 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценили финансовые результаты ПАО "Мечел" за 1П21г и повысили целевую цену акций компании до 250 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Мечел" представил, как и ожидалось, грандиозные результаты по итогам 6М2021г. Инвесторы отреагировали бурной скупкой акций компании уже начиная после публикаций финансовых результатов компанией конкурентом - ПАО "Распадская". Увеличение мирового спроса на сталь, уголь и чугун способствовали уверенному росту бизнеса, поддерживаемого доходами, получаемыми на разнице курсов валют. Так, выручка компании выросла на 40,3% г/г до 184,9 млрд рублей, а EBITDA увеличилась более чем в 2 раза, несмотря на выбывшего из Группы Эльгинского угольного комплекса", - пишет аналитик банка Егор Жильников.

Эксперт также отметил и предстоящие дивидендные выплаты компании по привилегированным акциям, доходность которых, по прогнозам аналитиков ПСБ, может составить 25% на акцию в преддверии дивидендной отсечки, что является рекордом отрасли. "В связи с этим мы позитивно оцениваем перспективы ПАО "Мечел" и проводим переоценку его целевого уровня до 250 рублей за привилегированную акцию", - заключает Жильников.

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