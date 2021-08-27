Бумаги Газпрома, Petropavlovsk и Норникеля будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Газпрома", Petropavlovsk и ГМК "Норильский никель" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"30 августа финансовые результаты по МСФО планирует опубликовать "Газпром". Показатели ожидаются сильными в свете высокого спроса на газ в Европе, роста цен. В фокусе внимания инвесторов будут показатель FCF и чистая прибыль. Также важным моментом для инвесткейса компании могут стать комментарии менеджмента по конъюнктуре рынка газа, прогнозам на 2021 год, "Северному потоку 2", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. - Технический взгляд на акции "Газпрома" преимущественно нейтральный. Котировки бумаг за последние недели дважды тестировали сопротивление 300 рублей, но закрепиться выше пока не удается. Осцилляторы на дневном интервале разгрузились и позволяют предпринять еще одну попытку роста. Среднесрочный восходящий тренд остается в силе. Ближайшая поддержка сейчас - 290 рублей".

Petropavlovsk опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 1 сентября, финансовые метрики ожидаются слабыми, так как объемы производства за период упали на 39% г/г, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"Возможно, в рамках релиза менеджмент поделится новостями по состоянию бизнеса, перспективам реализации инвестпрограммы. Нельзя исключать, что в моменте слабый отчет спровоцирует негативную реакцию в бумагах, но падение не должно быть продолжительным - снижение ключевых показателей уже должно быть учтено в котировках", - полагает Пучкарев.

"Техническая картина в бумагах осторожно позитивная. На дневном интервале в бумагах оформился отскок на фоне перегретых индикаторов. Стохастик дает сигнал на продажу, который может быть отработан в рамках выхода отчета. Основная зона поддержки сейчас - 19,4-19,5 руб. До спуска ниже данных отметок шансы на развитие отскока превалируют", - предупреждает эксперт BCS Express.

"На 3 сентября запланировано заседание арбитражного суда Красноярского края по иску Росрыболовства к "Норникелю" на 58,7 млрд руб. Выплата штрафа в полном объеме не несет угрозы финансовой стабильности компании, но для дивидендов эта сумма весьма ощутима. Новости из зала суда могут стать неплохим драйвером для роста волатильности в бумаге. До этой даты можно предположить затухание торговой активности в инструменте, - отмечает Пучкарев. - С технической точки зрения котировки бумаги перешли в более крутой падающий тренд с августа. В последние дни снижение затормозилось, котировки подобрались к границе нисходящей тенденции. Высока вероятность, что в ближайшие дни цена акций выйдет из канала и перейдет в боковик. Ключевая зона поддержки сейчас - 23500-23600 руб., до ее слома есть шансы на скорое восстановление".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.