"Финам" рекомендует держать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 6954,3 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой 6954,3 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отчётность "ЛУКОЙЛа" за второй квартал 2021 года по МСФО, на наш взгляд, выглядит позитивно. Выручка и EBITDA оказались на 5,4% и 4,9% соответственно выше наших ожиданий в основном из-за сильного перформанса нефтеперерабатывающего сегмента. Кроме того, расчётный дивиденд за полугодие также оказался немного выше прогноза, что особенно важно, учитывая, что дивиденды являются центром инвестиционной истории компании. На данный момент мы рекомендуем держать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 6954,3 руб., что соответствует потенциалу роста 9,7%", - отмечает эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман.

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