ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,03 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 36%, сообщается в комментарии.

Представленные финансовые результаты "Интер РАО" за второй квартал 2021 года по МСФО оказались выше ожиданий рынка и обусловлены сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии, отмечают эксперты ПСБ. Во второй половине 2021 года они ждут сохранения высоких показателей за счет уверенного спроса на электроэнергию в условиях восстановления экономики. "Тем не менее компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В более долгосрочной перспективе дивидендная политика может измениться благодаря наращиванию прибыли от расширения бизнеса "Интер РАО", - отмечают аналитики.

"Котировки акций "Интер РАО", на наш взгляд, обладают высоким потенциалом роста в перспективе, поскольку компания планирует нарастить выручку более чем в 2 раза (до 2,3 трлн. руб.), EBITDA - до не менее 320 млрд руб. к 2030 году. Основными факторами роста станут участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей), а также сделки M&A", - указывают в ПСБ.

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