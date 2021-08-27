Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и в ожидании выступления Пауэлла

Москва. 27 августа. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Курс доллара США составил 74,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,16 руб./EUR1, подешевев на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,03 копейки - до 79,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,42 копейки, до 73,9866 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,72 копейки, до 87,0304 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах вслед за дорожающей нефтью, инвесторы при этом заняли выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое должно начаться в пятницу в 17:00 МСК.

Трейдеры ждут намеков с его стороны на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая в настоящее время составляет $120 млрд в месяц.

Накануне главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским центробанком, несмотря на риски, связанные со штаммом "дельта" вируса COVID-19.

Так, глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC заявила, что восстановление американской экономики достигло значительного прогресса, необходимого для начала сворачивания проводимой ФРС программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард присоединился к мнению Джордж. По его словам, данные об увеличении количества вакцинированных граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса являются хорошими новостями, он отметил, что рост числа новых заражений в определенный момент достигнет пика, после которого пойдет на спад.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть.

Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", поэтому рынок рассчитывает, что цены на нефть будут повышаться до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу выросла на 1,65% - до $72,24 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,9% - до $68,7 за баррель.

С начала текущей недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.

Внимание трейдеров в пятницу смещено на выступление Джерома Пауэлла. Кроме того, рынок следит за тропическим штормом Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе BP и Shell (SPB: RDS.A), уже начали сокращать добычу.

"Наша валюта продолжает руководствоваться сигналами доллара. В четверг "американец" укрепился против большинства конкурентов за счет ястребиных комментариев спикеров ФРС, неплохой экономической статистики и тенденции уклонения от рисков. Теперь доллар снова отступает, но до конца сессии положение дел еще может поменяться. В 17:00 МСК состоится выступление Пауэлла, которое задаст тон всем долларовым парам до конца торговой недели и в начале следующей. Комментарии главы ФРС на тему инфляции, экономики, пандемии и монетарной политики зададут вектор движения мировым площадкам в целом. Ястребиный тон способен оживить спрос на доллар и одновременно надавить на рисковые активы в целом. При таком сценарии пара "доллар-рубль" с легкостью вернется за пределы уровня 74 руб./$1 и протестирует вчерашние максимумы в районе 74,3 руб./$1. В случае отступления котировок фокус внимания сместится на зону 73,5 руб./$1", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль в четверг слабел вместе с рядом других валют EM в ожидании встречи ФРС в Джексон-Хоуле. Опасения скорого начала сворачивания программы QE вчера дополнительно усиливались жесткими заявлениями некоторых представителей ФРС. Вероятно, рубль останется под давлением до сегодняшнего выступления Джерома Пауэлла. Дальнейшая динамика курса пары "доллар-рубль" будет во многом зависеть от риторики главы ФРС - при особо негативных для рынка заявлениях он может вырасти в сторону 75 руб./$1. Впрочем, на наш взгляд, ФРС удалось подготовить рынок к началу сворачивания программы QE, и негатив при таком сценарии будет лишь временным. В результате у курса пары "доллар-рубль" есть потенциал вернуться к 73,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 6,76% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.