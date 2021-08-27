"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,19 рубля на апрель 2022 года, что предполагает потенциал 36% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Интер РАО" отчиталась по выручке и операционной прибыли лучше наших ожиданий. Ключевыми драйверами выступили рост энергопотребления и высокая динамика спотовых цен, пониженная водность в сравнении с прошлым годом, которая привела к увеличению загрузки топливных станций, переход ряда объектов ДПМ в период повышенных платежей за мощность, а также восстановление экспортного направления и сильный уровень цен на электроэнергию на NordPool", - отмечает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

Котировки акций компании находились в "даунтренде", подешевев на 14% с начала текущего года, констатирует эксперт. Малых предполагает, что это связано с увеличением инвестпрограммы, в том числе с потенциальным повышением CAPEX по арктическому проекту, а также нежеланием компании повышать норму дивидендных выплат с текущих 25% прибыли по МСФО, даже несмотря на распоряжение правительства. "Вместе с тем эту динамику мы считаем чрезмерно слабой и не отражающей роста электроэнергетического рынка в этом году. Отраслевая конъюнктура остается позитивной: потребление продолжает расти, и цены на РСВ в первой ценовой зоне выходят на новые максимумы, и это позволит "Интер РАО" показать инвесторам рекордную прибыль по итогам года. Скорректированная прибыль по итогам года ожидается в районе 86,8 млрд руб." - пишет аналитик инвесткомпании.

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