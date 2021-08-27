"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 34,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: от 30,6 руб., потенциальная доходность: 14,05%, стоп-приказ: 28,85 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Согласно отчетности по РСБУ, чистая прибыль АФК "Система" за I половину 2021г взлетела год к году более чем в пять раз, до 53,9 млрд рублей, констатируют эксперты инвесткомпании. С начала запуска программы обратного выкупа, действующей до 17 сентября 2022г, "Система Финанс" (оператор обратного выкупа АФК "Система") приобрела уже более 167 млн акций корпорации. По мнению аналитиков, дальнейшие покупки окажут поддержку котировкам компании и помогут вернуться к росту в долгосрочной перспективе.

"С технической точки зрения, котировки бумаг консолидируются в канале 28,42-30,5 рубля. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 30,6 рубля. При покупке на 8,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 28,85 рубля риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,46", - указывают эксперты "Финама".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания, портфель активов которой преимущественно состоит из российских компаний из разных отраслей.

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