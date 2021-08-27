"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 670,1 руб. и 636,6 руб., что соответствует потенциалу роста 38,3% и 39,6% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании.

27 августа "Татнефть" отчиталась по МСФО за II квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 128,3% г/г до 311,1 млрд руб., EBITDA - на 120,3% г/г до 75,6 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась в 2,8 раза до 48,6 млрд руб. Аналитики "Финама" отмечают, что EBITDA и чистая прибыль оказались на 7,7% и 3,0% выше их ожиданий.

"Ключевым позитивным фактором, положительно повлиявшим на финансовые результаты компании, стал рост цен на нефть марки Urals на 113% г/г и 12% кв/кв. Также улучшило результаты восстановление добычи на 16,5% г/г, что связано с ослаблением ограничений ОПЕК+ и крайне низкой базой прошлого года, когда "Татнефть" сокращала добычу сильнее остальных нефтяников". - пишет эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман.

Однако, на взгляд стратега, неплохие финансовые результаты уходят на второй план на фоне рекомендации по дивидендам: СД "Татнефти" в четверг рекомендовал выплатить 16,52 руб. в качестве дивиденда на акцию, что соответствует 50% прибыли по РСБУ - минимальное из прогнозируемых значений. "Напомним, что до пандемии "Татнефть" выплачивала 100% прибыли по РСБУ в качестве промежуточных дивидендов, а по итогам года собиралась перейти на выплату 100% FCF. В результате доходность промежуточной выплаты составляет 3,4% для обыкновенных акций и 3,6% для привилегированных", - подчеркивается в комментарии.

Эксперты "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с целевой ценой 670,1 руб. и 636,6 руб., что эквивалентно апсайду 38,3% и 39,6% соответственно, и отмечают, что если менеджмент не прояснит в ближайшее время свои планы по выплате дивидендов или альтернативные способы использования денежных средств, то целевая цена может быть понижена.

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