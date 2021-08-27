Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой 80 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Ожидается позитивная реакция рынка на публикацию 30 августа отчётности за 2К21 по МСФО и комментарии менеджмента. При этом III квартал обещает быть ещё сильнее из-за сезонных факторов - компания может выйти из убытков, подчеркивают аналитики.

- Ожидается возобновление полётов в страны Латинской Америки и Азии к концу года. Это премиальные направления, что поддержит доходы "Аэрофлота". Доля международных направлений в пассажиропотоке "Аэрофлота" в I кв. - 12%, а в выручке - 34,4%.

- Одобрение российской вакцины в ЕС или ВОЗ позволит ускорить открытие европейских направлений для России (22% от пассажирских перевозок до пандемии). Ранее представители ВОЗ заявляли, что "Спутник V" может быть одобрен в середине сентября.

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