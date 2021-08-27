Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, лидируют на отчетах Интер РАО и Сегежа

Москва. 27 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам вслед за раллирующей нефтью (Brent превысила $72 за баррель) в рамках коррекции после падения накануне, индекс Мосбиржи превысил 3860 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги "Интер РАО" и "Сегежа групп" на хороших финотчетах.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3863,57 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1645,72 пункта (+0,7%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,3%.

Доллар просел до 73,95 рубля (-0,28 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+3,3%), ПАО "Сегежа групп" (+2,3%), "Московской Биржи" (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО во II квартале составила 18,77 млрд руб. против 7,41 млрд руб. годом ранее, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне 13,51 млрд руб.

ПАО "Сегежа групп" (+0,6%) представило первую консолидированную отчетность по МСФО в качестве публичной компании (IPO состоялось в апреле этого года), причем все основные финансовые показатели за первое полугодие компании оказались несколько выше ожиданий рынка.

Выручка "Сегежа" выросла на 37% (до 42,67 млрд руб., из которых 73% пришлось на экспортную выручку), показатель OIBDA за полугодие вырос более чем вдвое (до 13,185 млрд руб.), чистая прибыль составила 7,58 млрд рублей (против 2,1 млрд рублей убытка годом ранее) на фоне роста выручки и рентабельности продаж, дохода от курсовых разниц в размере 1,2 млрд руб., а также улучшения прочих финансовых доходов до 0,3 млрд руб. за счет переоценки валютнопроцентных свопов.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,9%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

"Татнефть" (-0,04%) по итогам II квартала получила чистую прибыль по МСФО в размере 48,6 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя I квартала. Результат оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль в размере 49,8 млрд рублей. В годовом выражении чистая прибыль "Татнефти" выросла в 2,8 раза. Чистая прибыль в I полугодии составила 91,9 млрд руб. против 42,8 млрд годом ранее (консенсус-прогноз - 93,4 млрд руб.).

Обыкновенные акции ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) (+0,2%) исключаются из базы расчета индексов МосБиржи и РТС с 17 сентября, говорится в сообщении торговой площадки. Обыкновенные акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+0,3%), а также депозитарные расписки United Medical Group (MOEX: GEMC) (EMC, Европейский медицинский центр) (+1,8%) вошли в состав листа ожидания на включение. В свою очередь обыкновенные акции компании "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,03%) представлены в листе ожидания на исключение. Депозитарные расписки ЕМС включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, к концу недели на мировых рынках вновь появились признаки коррекционных настроений. Поводом послужили заявления после первого дня встречи в Джексон-Хоуле. Роберт Каплан заявил, что будет голосовать за начало сворачивания выкупа акций уже в октябре, а Джеймс Баллард призвал начать плавно прекращать поддержку рынка осенью.

От долгожданного выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле вряд ли стоит ожидать объявления конкретных сроков по сворачиванию программы выкупа активов. В центре внимания также будет статистика по доходам и расходам потребителей в США, которая может оказаться чуть слабее ожиданий. Более полную картину о потребительской уверенности даст публикация индекса Мичиганского университета, предварительное значение в августе которого, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, немного вырастет по сравнению с июлем.

При поддержке цен на нефть для индекса МосБиржи актуальным в пятницу останется периметр 3850-3900 пунктов. Однако есть риски ухода за границы уровней в случае резкого ухудшения внешней конъюнктуры, считает Соловьев.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, учитывая текущие риски замедления темпов роста экономики США из-за распространения дельта-штамма короновируса, глава ФРС может просто обозначить необходимость сворачивания покупок в перспективе, но без конкретизации сроков. В таком случае рынки явно не получат импульса для коррекции, и текущая торговля продолжится у исторических максимумов по основным фондовым индексам США.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что возможный негатив от Пауэлла не приведет к сильной коррекции акций.

Скорее всего, Пауэлл как всегда попытается поддержать рынки, в худшем случае ограничившись прозрачными намеками на начало ужесточения денежно-кредитной политики. Но даже при негативном сценарии вряд ли стоит ожидать глобальной коррекции фондовых рынков. В мировой финансовой системе избыточное количество денег, и они продолжают поступать. Поэтому даже если рынок и просядет, то это время стоит использовать для наращивания "длинных" позиций. Причем восходящий тренд по американскому рынку акций будет наблюдаться до тех пор, пока не появится сигналов на скорое повышение ставки.

Тем временем, в Америке стартовал сезон ураганов - ряд нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе прекратил добычу и начал готовиться к стихии, которая может обрушиться уже в субботу. Это поддерживает котировки нефти. Не исключено, что рост нефти приведет к хорошему отскоку нефтяных бумаг и даст возможность сократить их долю в портфелях.

По бумагам остальных секторов решения стоит принимать после прояснения реакции рынков на речь Пауэлла. К росту стоит спекулятивно присоединяться, но не очень агрессивно, поскольку объявление о начале сворачивания программы выкупа активов в ближайшие недели неизбежно, и все это понимают. О выкупе же возможной просадки лучше задумываться в понедельник, считает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, поддержку нефти оказали стабилизация ситуации с COVID-19 в Китае, ослабление доллара США и падение мексиканской добычи из-за пожара на одной из морских платформ. В выходные в регион Мексиканского залива может прийти ураган, который пройдет через ключевые объекты нефтяной индустрии. Нефтяные компании уже в четверг начали эвакуировать персонал, готовясь к консервации производственных мощностей. В регионе сосредоточено около 17% американской добычи, или около 2-3% от всей добычи мира, поэтому новости об ураганах часто вызывают, хоть и краткосрочную, но позитивную реакцию котировок.

Краткосрочный прогноз по нефти связан с высокой неопределенностью из-за реакции рынков на выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле, среднесрочный взгляд на нефтяные цены предполагает умеренное снижение. Рост предложения со стороны ОПЕК+ и США может сокращать дефицит и способствовать коррекции Brent в район $65-68 за баррель.

Курс доллара во многом зависит от монетарной политики ФРС, которая стоит на грани перелома в сторону ужесточения. В такие ключевые моменты цены на commodities чутко реагируют на движения индекса доллара DXY, предугадывая формирование полноценного тренда по американской валюте, отмечает Галактионов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-0,6% в преддверии выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле, а также на фоне свежих статданных.

Глава ФРС может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц, отмечает CNBC. Однако среди аналитиков усиливается мнение, что Пауэлл не даст каких-либо очевидных указаний, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%) в ожидании выступления Пауэлла.

Накануне главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским Центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

На нефтяном рынке цены в пятницу растут и завершают неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $72,12 за баррель (+1,5% и -1,6% в четверг), октябрьская цена WTI - $68,58 за баррель (+1,7% и -1,4% накануне).

Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", и аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Кроме того, рынок следит за тропическим штормом Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе, BP и Shell (SPB: RDS.A), уже начали сокращать добычу.

С начала текущей недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+15,6% и +8,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+10,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,4%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,98 млрд рублей (из них 986,89 млн рублей пришлось на акции "Газпрома", 903,81 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 755,54 млн рублей на акции "Татнефти").