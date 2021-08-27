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27 августа 2021 года 12:31
Рынок ОФЗ весьма интересен для инвесторов в данное время - ITI Capital
Рынок ОФЗ в данное время особенно интересен благодаря упреждающим действиям Банка России по борьбе с инфляцией и привлекательной доходности, говорится в комментарии ITI Capital. "Рынок ОФЗ представляется нам сейчас особенно интересным благодаря упреждающим действиям Банка России по борьбе с инфляцией и привлекательной доходности. Мы ожидаем дальнейшей конструктивной динамики на рынке ОФЗ и рекомендуем позиционироваться в "классических" выпусках длинной и среднесрочной дюрации. Также интерес могут представлять "новые" выпуски гособлигаций, размещение которых началось после 14 июня (дня вступления в силу дополнительного пакета санкций США)", - пишут аналитики инвесткомпании Сергей Волобоев и Ольга Николаева. По их мнению, в сегменте рублевых бумаг корпоративных российских заемщиков по-прежнему можно найти привлекательные имена с точки зрения соотношения риска и доходности. Также в данный момент целесообразно следить за календарем размещений первичного рынка, где эмитенты вынуждены предлагать более привлекательную купонную доходность вслед за ростом ключевой ставки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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