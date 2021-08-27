"Финам" рекомендует держать акции класса H и ADS PetroChina

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции класса H и ADS PetroChina Co. с целевой ценой 3,46 гонконгских доллара и $44,5, что соответствует потенциалу роста 9,4% и 11,8% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Китайский нефтегазовый мейджор PetroChina 26 августа отчитался за I полугодие 2021г. Выручка нефтяника выросла на 28,8% г/г до 1196,6 млрд RMB. Операционная и чистая прибыль стали положительными и достигли 88,5 млрд RMB и 53 млрд RMB соответственно. Ключевыми позитивными факторами, повлиявшими на финансовые результаты компании, стали рост цен на нефть в первом полугодии на 62,7% г/г, а также восстановление спроса на нефтепродукты в Китае. Также позитива добавила разовая прибыль от реструктуризации газовых активов. Сдерживающим фактором стало снижение объёмов добычи нефти на 6,8% г/г, а также рост операционных расходов на 18,5% из-за увеличения стоимости приобретаемых углеводородов", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман.

На взгляд эксперта, отчётность в целом не удивила инвесторов. Операционная и чистая прибыль оказались близки к консенсусу. При этом дивиденд из-за минимального пэйаута оказался ниже прогнозов, что могло немного разочаровать рынок. "На данный момент мы рекомендуем "держать" акции класса H и ADS PetroChina с целевой ценой 3,46 HKD и $44,5, что эквивалентно апсайду 9,4% и 11,8% соответственно", - заключает эксперт "Финама".

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