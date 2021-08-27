Курс рубля вряд ли выйдет за пределы диапазона 73,5-74,0 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Локо-Инвест"

Курс рубля вряд ли выйдет за пределы диапазона 73,5-74,0 руб./$1 в ближайшей перспективе, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

По мнению эксперта, все взоры в пятницу обращены на выступление главы ФРС США Пауэлла. "Глава ФРС отметит возможность сворачивания стимулов осенью, но предпочтет не давать точных сроков, сославшись на необходимость сбора дополнительных данных по рынку труда и экономике осенью", - полагает Полевой. Аналитик считает, что происходящее на рынках по-прежнему, скорее, указывает на отсутствие серьезных опасений услышать чрезмерно жесткие сигналы, но предпринимать активные действия большинство не спешит.

"Более осторожное позиционирование инвесторов в рисковых активах обеспечило снижение большинства ЕМ валют, и рубль был в числе лидеров этого движения (-0,4%). Основную роль продолжают играть внешние факторы, поэтому до комментариев Пауэлла рубль может немного укрепиться под влиянием локальных потоков от экспортеров, но с вечера вырастет роль нерезидентов, что чревато повышенной волатильностью. Учитывая наши ожидания по Jackson Hole, больших рисков для рубля не видим, и ждем сохранения курса на отметках 73,50-74,00/ руб./$1", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.