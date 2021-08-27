Сильный рост цены GDR TCS Group в ближайшее время маловероятен - "Атон"

Сильный рост цены GDR TCS Group в ближайшее время маловероятен, полагают аналитики "Атона".

"Банк представил сильные, но в целом ожидаемые результаты за 2К21 по МСФО, поэтому реакция рынка в четверг была по большей части нейтральной. Бумага торгуется с мультипликатором P/E 2021 20x, что достаточно дорого, поэтому мы не ожидаем, что акции TCS продолжат сильный рост в ближайшем будущем. Мы считаем текущую цену акций справедливой", - пишут эксперты инвестиционной компании.

Чистая прибыль банка выросла на 57% г/г до 16,1 млрд руб. (против 15 млрд руб., согласно консенсусу Интерфакса), что предполагает RoE 46,1%, напоминают аналитики. Около 56% чистой прибыли приходится на кредитный бизнес и еще 44% - на другие финансовые сегменты. Чистый процентный доход вырос на 23% г/г до 33,1 млрд руб., ЧПМ составила 16,6% (против 19,15% за 2К20). Операционные расходы подскочили на 90% г/г, из-за чего соотношение затраты/доход выросло почти до 50%, стоимость риска составила 4,5% (против 12,5% годом ранее). Коэффициенты достаточности капитала 1-го уровня и общего капитала составили 18,1%, Н1.0 - 12,2%. Все сегменты финансовых услуг банка демонстрируют хорошую динамику".

Также в комментарии указывается, что банк повысил свой прогноз на 2021 год: рост чистого кредитного портфеля составит 50%+ (против 30% ранее); чистая прибыль достигнет не менее 60 млрд руб. (против 55 млрд руб.); стоимость риска - в районе 5% (против 7-8%).

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