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27 августа 2021 года 10:51
Цена акций Интер РАО обладает некоторым потенциалом роста в текущий момент - BCS Express
Котировки акций "Интер РАО" в целом обладают некоторым потенциалом роста в текущий момент, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Финансовые результаты "Интер РАО" за II квартал и I полугодие 2021 года в целом умеренно позитивны. Рост показателя EBITDA обусловлен значительным восстановлением выручки по сравнению со слабой базой II квартала 2020 года. Улучшение результатов можно объяснить ростом операционных метрик и значительным ростом экспортных поставок, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Отчет уже позитивно влияет на котировки акций эмитента и способен поддержать рост в среднесрочной перспективе. Бумаги остаются весьма дешевыми в секторе, учитывая снижение с начала года. В моменте у них есть потенциал для роста, но, вероятно, движение котировок акций будет зависеть от динамики рынка в целом". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.27 августа 2021 года 14:47
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Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73,7-74,5 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Нефть на этой неделе выросла в цене выше $72 за баррель... читать дальше
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.27 августа 2021 года 12:01
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