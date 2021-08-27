Цена акций Интер РАО обладает некоторым потенциалом роста в текущий момент - BCS Express

Котировки акций "Интер РАО" в целом обладают некоторым потенциалом роста в текущий момент, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Финансовые результаты "Интер РАО" за II квартал и I полугодие 2021 года в целом умеренно позитивны. Рост показателя EBITDA обусловлен значительным восстановлением выручки по сравнению со слабой базой II квартала 2020 года. Улучшение результатов можно объяснить ростом операционных метрик и значительным ростом экспортных поставок, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Отчет уже позитивно влияет на котировки акций эмитента и способен поддержать рост в среднесрочной перспективе. Бумаги остаются весьма дешевыми в секторе, учитывая снижение с начала года. В моменте у них есть потенциал для роста, но, вероятно, движение котировок акций будет зависеть от динамики рынка в целом".

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