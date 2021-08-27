Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 73,9-74,6 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,9-74,6 руб./$1 и на уровне 86,8-87,7 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

"После снижения накануне на открытии торгов в пятницу, 27 августа, рубль слабо меняется к мировым валютам: курс доллара составил 74,23 руб. (+0,25 коп.), курс евро - 87,27 руб. (+3,5 коп.). В четверг вечером российская валюта показала ощутимое снижение на фоне открытия симпозиума в Джексон-Холле, где ожидается дальнейшее определение по политики ФРС. Курс доллара вырос до 74,23 руб. (+29,5 коп.), курс евро увеличился до 87,31 руб. (+25,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины прибавила 27,6 коп. и составила 79,86 руб. (сегодня - 80,01 руб.).Завершение пика налоговых выплат в бюджет РФ стало фактором давления для национальной валюты - компании-экспортеры снизили спрос на рублевую ликвидность", - пишет Бадьянов.

Также эксперт напоминает, что нефтяные котировки в четверг снижались на опасениях сокращения спроса: стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,56 за баррель (-0,96%), октябрьские контракты на нефть марки WTI подешевели на 1,02% и составили $67,66 за баррель. В пятницу на открытии торгов нефть отыгрывает порядка 1% стоимости.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.