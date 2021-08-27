Возможно укрепление рубля до 74 руб./$1 в пятницу - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 74 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль в четверг ожидаемо ослаб, но также ожидаемо устояла и планка на уровне 74,5 руб./$1. Валютная пара USD/RUB вплотную приближалась к водоразделу, ограничивающему развитие девальвационных ожиданий в рубле, но очередную атаку удалось отбить, пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер. - Наблюдается низкая корреляция нефти и национальной валюты. Здесь могут сказываться как неуверенность игроков в устойчивости локального тренда по нефти марки Brent, так и риски ужесточения монетарного курса глобальных экономик, а это всегда давление на развивающиеся площадки. В принципе слабость рубля идет в русле тенденций рынков акций и облигаций. В пятницу фон располагает к тому, чтобы рубль смог укрепиться до 74 руб./$1, но для более внятного подъема нацвалюты требуется пройти наклонную поддержку в паре. Краткосрочных факторов для этого пока не просматривается".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.