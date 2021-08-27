Цена нефти, вероятно, вернется к $70/барр. и даже ниже по итогам торгов пятницы - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, вернутся к уровню $70 за баррель и даже ниже по итогам торговой сессии в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent провёл торги в четверг маловыразительно, колеблясь в рамках $70-71 за баррель. На утро пятницы предпринимаются попытки роста, однако с учетом симпозиума ФРС и первых комментариев о возможности для сворачивания программы стимулов в октябре или чуть позже, мы не рассчитываем, что по итогам дня цена нефти покажет значительный рост. Ориентируемся на возврат котировок к $70 за баррель и ниже", - указывает Крылова в своем комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.