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27 августа 2021 года 09:32
Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги в пятницу повышением на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в пятницу повышением на 0,2-0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3860-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3850, 3840 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционный рост в район 3880-3890 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает аналитик. Также Манжос обращает внимание, что значимость ряда иностранных статистических показателей отойдет на второй план по сравнению с предстоящим выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле (17:00 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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