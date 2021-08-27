Вероятна консолидация доходности 10-летних ОФЗ вблизи 7,0-7,1% в ближайшее время - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации доходности 10-летних ОФЗ вблизи уровней 7,0-7,1% годовых в ближайшее время, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая ОФЗ в четверг скорректировалась вверх на 4-5 б.п., отыгрывая данные по ускорению недельной инфляции до 6,67% г/г на 23 августа. При этом регулятор поспешил успокоить рынки, заявив, что новый пакет социальных выплат уже учтен в июльском прогнозе Банка России. Инфляционные ожидания в августе также немного снизились - до 12,5% с июльских пиков в 13,4%. Вместе с тем ЦБ в своем комментарии по-прежнему указывает на существенные инфляционные риски, - отмечает аналитик. - На наш взгляд, данный новостной фон сдержит дальнейшую коррекцию ОФЗ. Вместе с тем вероятность повышения ставки до 7% остается существенной, что будет способствовать дальнейшему уплощению кривой ОФЗ за счет роста доходности коротких выпусков. Существенного роста доходности 10-летних ОФЗ не ждем - продолжится консолидация вблизи уровней 7,0-7,1% годовых. При этом в пятницу вечером основным фактором волатильности станет долгожданное выступление главы ФРС".

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