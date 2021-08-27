ПСБ рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 0,98 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 0,98 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"РусГидро" представила финансовый отчет по итогам второго квартала 2021 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала улучшение основных финансовых показателей на фоне восстановления выработки электроэнергии, а также высоких цен на оптовом рынке электроэнергии, - пишут эксперты ПСБ. - Представленные данные в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильного влияния на котировки акций эмитента. В долгосрочной перспективе акции "РусГидро" интересны как дивидендная история с доходностью на уровне около 7% при текущих котировках".

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