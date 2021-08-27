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27 августа 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express
Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рынок акций в четверг двигался в русле мировых трендов, при этом наши индексы выглядели хуже, чем индикаторы развивающихся стран. Отставание наблюдается с начала недели и может быть связано с опережающей динамикой в предыдущий период. Стоит добавить, что перспективы ужесточения монетарной политики ФРС и роста доллара США создают угрозу для цен на commodities, а на российском рынке доля сырьевых компаний очень высока. Это может выступать дополнительным фактором давления, - пишет эксперт Игорь Галактионов. - Индекс Мосбиржи в четверг закрыл торги в минусе, растеряв приобретения предыдущих трех дней. Но до момента пробоя поддержки 3780-3800 пунктов техническая картина остается прежней. Инструмент движется в растущем тренде, сверху ориентиром выступает круглая отметка 4000 пунктов". Финансовую отчетность за II квартал и I полугодие 2021 года в пятницу опубликуют "Интер РАО", "ЛУКОЙЛ", "Мечел", "Сегежа" и "ФСК ЕЭС", отмечает Галактионов. Совет директоров United Medical Group рассмотрит вопрос дивидендов. Также рекомендацию по дивидендам может дать "НОВАТЭК". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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