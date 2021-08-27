Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рынок акций в четверг двигался в русле мировых трендов, при этом наши индексы выглядели хуже, чем индикаторы развивающихся стран. Отставание наблюдается с начала недели и может быть связано с опережающей динамикой в предыдущий период. Стоит добавить, что перспективы ужесточения монетарной политики ФРС и роста доллара США создают угрозу для цен на commodities, а на российском рынке доля сырьевых компаний очень высока. Это может выступать дополнительным фактором давления, - пишет эксперт Игорь Галактионов. - Индекс Мосбиржи в четверг закрыл торги в минусе, растеряв приобретения предыдущих трех дней. Но до момента пробоя поддержки 3780-3800 пунктов техническая картина остается прежней. Инструмент движется в растущем тренде, сверху ориентиром выступает круглая отметка 4000 пунктов".

Финансовую отчетность за II квартал и I полугодие 2021 года в пятницу опубликуют "Интер РАО", "ЛУКОЙЛ", "Мечел", "Сегежа" и "ФСК ЕЭС", отмечает Галактионов. Совет директоров United Medical Group рассмотрит вопрос дивидендов. Также рекомендацию по дивидендам может дать "НОВАТЭК".

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