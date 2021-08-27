Утренние прогнозы: возможен позитив

Аналитики в целом допускают позитивное начало пятничных торгов на российском фондовом рынке.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ в пятницу ростом на 0,5%".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу утром часть просадки рынка акций РФ будет откуплена на благоприятном внешнем фоне: американские фьючерсы растут на 0,1%, более процента прибавляет нефть, в плюсе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3860-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3850, 3840 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционный рост в район 3880-3890 пунктов".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Полагаем, что при поддержке цен на нефть для индекса Мосбиржи актуальным на пятницу останется диапазон 3850-3900 пунктов, однако отмечаем риски ухода за его границы в случае резкого ухудшения внешней конъюнктуры".