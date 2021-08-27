27 августа 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: возможен позитив
Аналитики в целом допускают позитивное начало пятничных торгов на российском фондовом рынке.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ в пятницу ростом на 0,5%".
BCS Express (Игорь Галактионов): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу утром часть просадки рынка акций РФ будет откуплена на благоприятном внешнем фоне: американские фьючерсы растут на 0,1%, более процента прибавляет нефть, в плюсе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3860-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3850, 3840 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционный рост в район 3880-3890 пунктов".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Полагаем, что при поддержке цен на нефть для индекса Мосбиржи актуальным на пятницу останется диапазон 3850-3900 пунктов, однако отмечаем риски ухода за его границы в случае резкого ухудшения внешней конъюнктуры".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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27 августа 2021 года 10:21
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 74 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии BCS Express.
"Российский рубль в четверг ожидаемо ослаб, но также ожидаемо устояла и планка на уровне 74,5 руб./$1. Валютная пара USD/RUB вплотную приближалась к водоразделу,... читать дальше
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27 августа 2021 года 10:07
Ралли в секторе потребительских товаров США вероятно завершается, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
Аналитики инвестиционной платформы отмечают несколько факторов, подтверждающих данный вывод:
- Прекращается выплата еженедельных пособий по безработице.
- Домовладельцы смогут выселять... читать дальше
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27 августа 2021 года 09:54
Котировки нефти марки Brent, вероятно, вернутся к уровню $70 за баррель и даже ниже по итогам торговой сессии в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.
"Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent провёл торги в четверг маловыразительно, колеблясь в рамках $70-71... читать дальше
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27 августа 2021 года 09:45
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут сезон отчётности в России, выступление главы Федрезерва, макростатистика из США:
- "Интер РАО", "Татнефть", "Россети" и "ФСК ЕЭС" опубликуют финансовую отчётность;
- Руководства... читать дальше
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27 августа 2021 года 09:36
Москва. 27 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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27 августа 2021 года 09:32
Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в пятницу повышением на 0,2-0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3860-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
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27 августа 2021 года 09:22
Вероятно продолжение консолидации доходности 10-летних ОФЗ вблизи уровней 7,0-7,1% годовых в ближайшее время, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
"Кривая ОФЗ в четверг скорректировалась вверх на 4-5 б.п., отыгрывая данные по ускорению недельной инфляции до 6,67% г/г на 23... читать дальше
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27 августа 2021 года 09:12
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 0,98 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в комментарии.
"РусГидро" представила финансовый отчет по итогам второго квартала 2021 года по МСФО, который в целом... читать дальше
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27 августа 2021 года 09:11
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы государств АТР меняются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
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27 августа 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.
"Российский рынок акций в четверг двигался в русле мировых трендов, при этом наши индексы выглядели хуже, чем индикаторы развивающихся стран.... читать дальше
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27 августа 2021 года 08:31
Москва. 27 августа. Доллар США и евро почти не двигаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании заявлений участников ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). читать дальше
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26 августа 2021 года 19:51
Москва. 26 августа. Доллар и евро после незначительных колебаний в первой половине дня перешли к росту на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне первых заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США на открывшемся в четверг экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле и в ожидании выступления главы американского регулятора Джерома Пауэлла в пятницу. читать дальше
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26 августа 2021 года 19:17
Москва. 26 августа. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение вслед за откатом мировых площадок из-за закрытия игроками части длинных позиций в ожидании новостей с экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, где могут быть даны сигналы относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва США; индексы растеряли почти весь прирост начала недели, при этом лидировали в откате расписки TCS Group и упавшие на новостях о дивидендах бумаги "Татнефти". читать дальше
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26 августа 2021 года 19:01
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 27 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- прибыли промышленных компаний Китая в июле (04:30 МСК);
- личные доходы и... читать дальше
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26 августа 2021 года 18:50
"Финам" рекомендует покупать акции British American Tobacco PLC с целевой ценой 3395 фунтов стерлингов за штуку, что предполагает потенциал роста 24,54% от текущего уровня в перспективе 10 месяцев, сообщается в аналитическом материале.
"Отличным сочетанием защитного актива с высоким потенциалом... читать дальше
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