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27 августа 2021 года 09:36

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 27 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, трейдеры оценивали новую порцию статистических данных и ждали выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Выступление Пауэлла состоится в пятницу. Глава ФРС может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц, отмечает CNBC. Однако среди аналитиков усиливается мнение, что Пауэлл не даст каких-либо очевидных указаний.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC заявила, что восстановление американской экономики достигло значительного прогресса, необходимого для начала сворачивания проводимой ФРС программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард присоединился к призывам Джордж о начале сворачивания программы выкупа облигаций. Баллард сказал, что данные об увеличении количества вакцинированных граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса являются хорошими новостями, отметив, что рост числа новых заражений в определенный момент достигнет пика, после которого пойдет на спад.

Оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена в сторону повышения. Экономика США во втором квартале 2021 года увеличилась на 6,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные оценивали подъем в 6,5%. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр оценки роста ВВП до 6,7%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу. Инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:55 мск выросли на 0,4% и 0,1% соответственно. Китайский фондовый индекс растет во многом благодаря подъему котировок акций автопроизводителей, несмотря на продолжающийся глобальный дефицит полупроводниковых компонентов. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI к 8:55 мск повысился на 0,1%. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 снизились соответственно на 0,36% и 0,1% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю уверенным ростом благодаря ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть. Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", и аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $72,21 за баррель, что на 1,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на 1,6% - до $71,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,57 за баррель, что на 1,7% выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на 1,4% - до $67,42 за баррель. С начала текущей недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,042 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,183 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 августа снизился на 0,055% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,034%, опустившись до 725,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,24%), "Мегафон БО-001Р-05" (+0,2%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-1,1%), "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,36%) и "ТМК-001P-02" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 52,89% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-460R на 528,876 млн рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,67% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплат 7-11-го купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости, а в дату окончания 17-го купонного периода - 17,5% от номинала. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа. Техразмещение запланировано на 30 августа.

АО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-07 объемом 6 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года на уровне 9,8% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,17% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа. Техразмещение запланировано на 30 августа.

"РЕСО-лизинг" 31 августа проведет сбор заявок на облигации серии БО-П-05. Сбор заявок пройдет с 10:00 до 14:00 МСК. Техразмещение запланировано на 2 сентября. Эмитент проводил премаркетинг данного выпуска четырехлетних облигаций объемом 5 млрд рублей в 2019 году и установил ориентир ставки 1-го купона на уровне 9,0-9,2% годовых. Однако выпуск так и не был размещен.

ООО "Интерлизинг" во второй половине сентября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонных периодов будет погашено по 16,5% от номинала и еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Дюрация выпуска составит 2,2 года. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 4-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 7,46% годовых. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависит от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и рассчитывается как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Альфа-банк установил ставку 8-13-го купонов облигаций серии БО-39 объемом 10 млрд рублей в размере 7,75% годовых. Выпуск был размещен в марте 2018 года по ставке 7,35% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 11-17-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 8,21% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в сентябре 2016 года по ставке 11,1% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 10 сентября текущего года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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