Инвесторы ждут выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы государств АТР меняются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, трейдеры оценивали новую порцию статистических данных и ждали выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Выступление Пауэлла состоится в пятницу. Глава ФРС может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц, отмечает CNBC. Однако среди аналитиков усиливается мнение, что Пауэлл не даст каких-либо очевидных указаний, пишет The Wall Street Journal.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC заявила, что восстановление американской экономики достигло значительного прогресса, необходимого для начала сворачивания проводимой ФРС программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард присоединился к призывам Джордж о начале сворачивания программы выкупа облигаций.

Баллард сказал, что данные об увеличении количества вакцинированных граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса являются хорошими новостями, отметив, что рост числа новых заражений в определенный момент достигнет пика, после которого пойдет на спад.

Оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена в сторону повышения. Экономика США во втором квартале 2021 года увеличилась на 6,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные оценивали подъем в 6,5%.

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр оценки роста ВВП до 6,7%, сообщает Trading Economics.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 353 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 349 тыс., а не 348 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций Electric vehicle maker Lordstown Motors Corp. вырослит на 38,8%. Производитель электромобилей назначил на должность главного исполнительного директора Дэниэла А. Ниниваджи, который ранее возглавлял инвестиционную компанию Icahn Enterprises и занимал ряд высокопоставленных должностей в автомобильной и транспортной отраслях.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 1%. Компания наняла одного из ведущих экспертов Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) в сфере облачных вычислений и соратника главного исполнительного директора компании Энди Джесси, следует из документа, на который ссылается газета The Wall Street Journal. Microsoft назначила на должность корпоративного вице-президента бывшего топ-менеджера Amazon Web Services (AWS) Чарли Белла.

Цена бумаг Amazon увеличилась на 0,5%.

Бумаги Palo Alto Networks (SPB: PANW) Inc выросли на 2,3%. Аналитики ряда банков и инвесткомпаний улучшили прогнозные котировки акций компании, которая занимается кибербезопасностью.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. подешевели на 1,3%. Американская авиакомпания с 1 ноября начнет взимать ежемесячно по $200 с сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, сообщил в письме работникам компании главный исполнительный директор Эд Бастиан.

Цена бумаг Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) выросла на 2,7%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами во втором квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль почти в 5 раз, однако это не помешало компании улучшить годовые прогнозы.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,54 и составило 35213,12 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,58% - до 4470 пунктов.

Nasdaq Composite опустился на 0,64%, составив 14945,81 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу.

Инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Трейдеры ждут намеков с его стороны на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая в настоящее время составляет $120 млрд в месяц, пишет MarketWatch.

Накануне главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским Центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:55 мск выросли на 0,4% и 0,1% соответственно.

Китайский фондовый индекс растет во многом благодаря подъему котировок акций автопроизводителей, несмотря на продолжающийся глобальный дефицит полупроводниковых компонентов.

Заявление китайских властей о том, что регуляторные реформы не затронут частные и иностранные компании в технологическом секторе, могут поддержать "бычий" тренд на рынке, отмечают аналитики в Oversea-Chinese Banking Corporation.

Цена акций автопроизводителя Great Wall Motor выросла на 9,4%, BYD Co. - на 3%, SAIC Motor - на 3,5%.

Индикатор акций технологических компаний, торгующихся в Гонконге, Hang Seng Tech, прибавляет в ходе торгов 0,5%.

Котировки акций производителя электроники Xiaomi Corp. увеличиваются на 2,3%, интернет-компании Meituan - на 1,23%, производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. - на 2%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI к 8:55 мск повысился на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. упала на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 снизились соответственно на 0,5% и 0,1% в ходе торгов.

Среди лидеров роста на японской бирже акции производителей мотоциклов Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (5,6%) и Yamaha Motor Co. Ltd. (2,6%). В то же самое время акции сети супермаркетов и торговых центров Aeon Co. Ltd. теряют в цене 3%.

На австралийской бирже котировки акций крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP снижаются на 0,9%, в то время как бумаги ее конкурента Rio Tinto прибавляют в цене 0,8%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть.

Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", и аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Внимание трейдеров в пятницу смещается на выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Кроме того, рынок следит за тропическим штормом Ида, из-за которого компании, работающие в Мексиканском заливе, в том числе, BP и Shell, уже начали сокращать добычу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $71,93 за баррель, что на $0,86 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $1,18 (1,6%) - до $71,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,23 за баррель, что на $0,81 (1,2%) выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,94 (1,4%) - до $67,42 за баррель.

С начала текущей недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.

Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзаса Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж накануне заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским Центробанком, несмотря на риски, связанные с "дельтой". Это поддержало доллар США, а укрепление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе, нефть, менее привлекательными для инвесторов.

"Неопределенность на рынке будет сохраняться до сегодняшнего выступления Пауэлла", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.

"В то же время тропический шторм Ида толкает вверх цены на нефть. Начавшееся сокращение производства нефти и газа в регионе поддерживает рынок", - приводит слова Хари агентство Bloomberg.