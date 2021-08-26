Рубль вечером заметно снижается к доллару и евро на фоне первых выступлений представителей ФРС в Джексон-Хоуле

Москва. 26 августа. Доллар и евро после незначительных колебаний в первой половине дня перешли к росту на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне первых заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США на открывшемся в четверг экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле и в ожидании выступления главы американского регулятора Джерома Пауэлла в пятницу.

Курс доллара США составил 74,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,31 руб./EUR1, подорожав на 25,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,6 копейки - до 79,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне первых заявлений участников ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), который проходит 26-28 августа. В нем принимают участие председатель Федеральной резервной системы Пауэлл, представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Особое внимание инвесторов приковано к выступлению Пауэлла, которое запланировано на пятницу. Ожидается, что он может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц. При этом инвесторы полагают, что, скорее всего, Пауэлл не даст каких-либо очевидных указаний.

Восстановление американской экономики достигло "значительного" прогресса, необходимого для начала сворачивания проводимой ФРС программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц, тем временем заявила глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж.

"Я считаю, что мы достигли значительного дальнейшего прогресса и можем начать обсуждать отказ от ряда подобных стимулирующих мер", - сказала Джордж в интервью CNBC. "Я была бы готова поговорить об их сворачивании скорее раньше, чем позже", - отметила она.

По словам Джордж, в текущих условиях с учетом восстановления ситуации на рынке труда и уровня инфляции нынешний масштаб стимулирующих мер ФРС, вероятно, не является необходимым.

Глава ФРБ Канзас-Сити также отметила, что новый штамм коронавируса "дельта" является риском для прогноза экономики, однако подобная ситуация не меняет ее взглядов о том, что экономика достигла прогресса с точки зрения восстановления уровня занятости и достижения цели по инфляции. "Я не ожидаю, что на текущем этапе это подорвет восстановление экономики", - сказала Джордж в интервью Bloomberg Television.

ФРС примет решение о сроках начала сворачивания стимулирующих мер на заседании 21-22 сентября, добавила она.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард присоединился к призывам Джордж о начале сворачивания программы выкупа облигаций. По его словам, экономика США "бумирует".

Баллард отметил, что данные об увеличении количества вакцинированных граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса являются хорошими новостями, отметив, что рост числа новых заражений в определенный момент достигнет пика, после которого пойдет на спад.

Тем временем, оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена в сторону повышения. Экономика США во втором квартале 2021 года увеличилась на 6,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные оценивали подъем в 6,5%.

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр оценки роста ВВП до 6,7%, сообщает Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль, торговавшийся с незначительными изменениями к доллару США в первой половине дня, усилил снижение ближе к вечеру. "Инвесторы в ожидании завтрашнего дня, когда на симпозиуме в Джексон-Хоуле выступит Джером Пауэлл, который может дать сигнал относительно готовности ФРС начать сокращение программы выкупа активов. Вышедшая сегодня статистика по экономике США не добавила оптимизма рынкам, как и серия взрывов в Кабуле", - отмечает Голубов.

"В течение первой половины дня четверга, 26 августа, российский рубль демонстрировал слабые изменения к мировым валютам, так как инвесторы ожидали ключевого события для рынков - симпозиума в Джексон-Холле, который начался в четверг. Однако ближе к вечеру рубль понизился и к доллару, и к евро, так как, вероятно, таким образом национальная валюта отреагировала на первые заявления, которые прозвучали на симпозиуме. Председатель Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что экономика США показывает достаточно хорошую динамику для того, чтобы ФРС начала сворачивание поддержки как можно раньше. В пятницу все внимание площадок будет приковано к выступлению главы ФРС", - подчеркивает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в четверг после повышения по итогам трех дней подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг опустилась на 0,96% - до $71,56 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,02% - до $67,66 за баррель.

На этой неделе нефть подорожала примерно на 10%. Последний раз Brent и WTI демонстрировали подъем котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,98 млн баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали уменьшения запасов нефти на 3,2 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 августа на 24,8 копейки, до 73,9908 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,62 копейки, до 87,0576 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 32,19 копейки по отношению к среде и составил 74,0973 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 28,3 копейки и составил 74,1255 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 271,827 млн, из которых $601,618 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 670,209 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 47,97 копейки, до 87,0563 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 44,79 копейки и составил 87,1616 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR490,426 млн, из которых EUR225,643 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR264,783 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая поднялась на 2 базисных пункта - до 6,88% годовых. Тем временем, ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,74% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 7,23% и 7,32% годовых соответственно.