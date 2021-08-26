Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение в ожидании новостей из Джексон-Хоула, растеряв почти весь рост начала недели

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение вслед за откатом мировых площадок из-за закрытия игроками части длинных позиций в ожидании новостей с экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, где могут быть даны сигналы относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва США; индексы растеряли почти весь прирост начала недели, при этом лидировали в откате расписки TCS Group и упавшие на новостях о дивидендах бумаги "Татнефти".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3851,57 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1634,79 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 74,22 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции расписки TCS Group (-4,1%), акции "Татнефти" (-3,8% и -4,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Совет директоров "Татнефти" на заседании 26 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 16,52 руб. на все виды акций, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2021 года выросла на 8% в годовом выражении (до $660 млн) благодаря росту цен на металлы на фоне стабильного уровня производства, сообщила компания. Аналитики накануне прогнозировали полугодовую EBITDA Polymetal в среднем на уровне $661 млн. Чистая прибыль компании составила $419 млн, скорректированная чистая прибыль выросла на 15% и составила $422 млн.

В соответствии с дивидендной политикой совет директоров Polymetal одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,45 на акцию, общий объем выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2021 года.

TCS Group во II квартале получила 16,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза на уровне 14,8 млрд руб. Также TCS Group повысила прогноз по прибыли на 2021 год до не менее 60 млрд руб., тогда как ранее прибыль ожидалась на уровне не менее 55 млрд руб., и продлила программу обратного выкупа GDR до 30 июня 2022 года.

Подорожали "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ просел вслед за мировыми площадками в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле, где Федрезерв США может объявить о скором сворачивании программы выкупа активов. В четверг на симпозиуме уже прозвучали первые заявления: председатель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявил, что экономика США показывает достаточно хорошую динамику для того, чтобы Федрезерв начал сворачивание поддержки как можно раньше.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на рисковые активы оказало решение ЦБ Южной Кореи первым из монетарных регуляторов развитых экономик повысить базовую процентную ставку. Ужесточение денежно-кредитной политики является одной из главных угроз для восходящего тренда мировых рынков. На этом фоне усилились опасения сигналов о сворачивании монетарных стимулов ФРС. Тем более что многие инвесторы рассчитывают получить комментарии по этой теме уже в ходе стартующего в четверг экономического симпозиума в Джексон-Хоуле.

Дополнительным негативом выступили очередные слабые экономические данные из Германии, где индекс потребительского климата оказался хуже прогноза.

Нефтяной рынок продолжает двигаться в русле тенденции ключевых площадок, отражая неопределенность, связанную с перспективами мировой экономики и дальнейшей политикой крупных центробанков. Дополнительное давление на все сырьевые товары оказал восходящий импульс доллара, произошедший во второй половине европейских торгов, отмечает эксперт.

По словам аналитика компании "Сбер Управление активами" Александры Овчинниковой, китайские площадки закрылись в "минусе" из-за ужесточения правовых норм в отношении частных компаний. Кроме того, ЦБ Южной Кореи первым в регионе повысил процентную ставку из-за роста задолженности домохозяйств и перегрева рынков жилья. Нефть марки Brent накануне поднималась выше $72 за баррель, но в четверг скорректировалась вниз из-за недостатка драйверов для продолжения восходящей динамики. В ближайшее время котировки, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней. Участники рынка в ожидании встречи представителей стран ОПЕК+ 1 сентября, ход которой задаст дальнейший тон торгам.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США рынок акций корректируется вниз после выхода немного худшей, чем ожидалось, статистики, которая тем не менее говорит о сохранении импульса американской экономики к росту (темпы повышения ВВП во 2-м квартале были пересмотрены с 6,5% до 6,6% г/г). Сразу несколько представителей ФРС в четверг при этом призвали к началу сворачивания стимулирования уже в этом году - тревожный сигнал в преддверии выступления в пятницу главы регулятора Пауэлла.

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии протестировали поддержки 3850 пунктов и 1650 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что может отменить поступивший ранее на неделе "бычий" краткосрочный сигнал. Теперь вместо перспективы обновления августовских пиков перед индикаторами может открыться дорога к снижению как минимум в район ближайших поддержек 3820 и 1620 пунктов.

Последний рабочий день этой недели начнется с данных о динамике прибылей промышленных компаний Китая, замедление роста которых может оказать дополнительное понижательное давление на рисковые активы. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3790-3890 пунктов, считает Кожухова.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,2%) вновь обновили рекордные максимумы.

В ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле примет участие, в том числе, председатель Федрезерва Пауэлл, от которого ждут намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для рынка стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

Между тем, в четверг в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,2-0,4%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых 15 месяцев - с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Вышедшая в четверг в США статистика в целом оказала нейтральное влияние на рынки. Число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 353 тыс., тогда как ожидалось 350 тыс. Оценка роста ВВП США во II квартале пересмотрена до 6,6% с 6,5%, аналитики ожидали 6,7%.

На нефтяном рынке цены в четверг также корректируются вниз после повышения по итогам трех дней подряд, цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent просела до $71,45 за баррель (-1,1% и +1,7% в среду), октябрьская цена WTI - до $67,54 за баррель (-1,2% и +1,2% накануне).

На этой неделе нефть подорожала примерно на 10%. Последний раз Brent и WTI демонстрировали подъем котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн) и сокращение резервов бензина на 2,241 млн баррелей (при прогнозах снижения на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-4,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-2,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,3%).

EBITDA "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-0,1%) во II квартале выросла до $181,2 млн при прогнозах на уровне $172,5 млн. Компания планирует направить по итогам 2021 года на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Выросли бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+35,1%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+10,7%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+6,5% и +4,3% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,47 млрд рублей (из них 8,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,89 млрд рублей на акции "Татнефти").