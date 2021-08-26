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26 августа 2021 года 19:01
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 27 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - прибыли промышленных компаний Китая в июле (04:30 МСК); - личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в июле (15:30 МСК); - индекс потребительского доверия Университета Мичиган за август (17:00 МСК); - выступление главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (17:00 МСК); - финансовые результаты "Интер РАО", "ФСК ЕЭС", "ЛУКОЙЛа", "Мечела", ГК "Сегежа" за 2К21г; - совет директоров "Новатэка" даст рекомендации по дивидендам за I полугодие 2021г; - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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26 августа 2021 года 19:51
Рубль вечером заметно снижается к доллару и евро на фоне первых выступлений представителей ФРС в Джексон-Хоуле
Москва. 26 августа. Доллар и евро после незначительных колебаний в первой половине дня перешли к росту на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне первых заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США на открывшемся в четверг экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле и в ожидании выступления главы американского регулятора Джерома Пауэлла в пятницу. читать дальше
.26 августа 2021 года 19:17
Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение в ожидании новостей из Джексон-Хоула, растеряв почти весь рост начала недели
Москва. 26 августа. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение вслед за откатом мировых площадок из-за закрытия игроками части длинных позиций в ожидании новостей с экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, где могут быть даны сигналы относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва США; индексы растеряли почти весь прирост начала недели, при этом лидировали в откате расписки TCS Group и упавшие на новостях о дивидендах бумаги "Татнефти". читать дальше
.26 августа 2021 года 18:50
"Финам" рекомендует покупать акции British American Tobacco PLC с целевой ценой 3395 фунтов стерлингов за штуку, что предполагает потенциал роста 24,54% от текущего уровня в перспективе 10 месяцев, сообщается в аналитическом материале. "Отличным сочетанием защитного актива с высоким потенциалом... читать дальше
.26 августа 2021 года 18:36
Москва. 26 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными, а активность торгов была пониженной на фоне ожиданий инвесторами выступления главы ФРС США на симпозиуме в Джексон-Хоуле. читать дальше
.26 августа 2021 года 18:29
"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целевой ценой $312,1 на горизонте следующих 24 недель, что соответствует потенциалу роста 102,28%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компанией с наибольшим потенциалом во всем потребительском секторе является китайский гигант... читать дальше
.26 августа 2021 года 18:01
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой на уровне 127 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Финансовые результаты "Совкомфлота" за первое полугодие 2021 года ухудшились в годовом сопоставлении на фоне сильной базы 2020 года, но в целом оказались... читать дальше
.26 августа 2021 года 17:41
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги Polymetal с прогнозной ценой 1960 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня, сообщается в комментарии. "Polymetal представил финансовые результаты по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года. Компания... читать дальше
.26 августа 2021 года 17:18
Возможно продолжение фиксации прибыли в бумагах TCS Group в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Котировки бумаг TCS Group падали на торгах в четверг в рамках коррекции, несмотря на данные о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 57% г/г (до... читать дальше
.26 августа 2021 года 16:54
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6990 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 6150 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Котировки бумаг нефтедобытчика... читать дальше
.26 августа 2021 года 16:32
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 10 сентября текущего года выросла, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "После резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в конце июля текущего года и сезонного замедления инфляции цикл повышения ставок,... читать дальше
.26 августа 2021 года 16:07
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NetApp Inc. с целью $94 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: выше $84, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль NetApp по GAAP за I квартал 2022... читать дальше
.26 августа 2021 года 15:45
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Сегежа групп" и убрав бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в комментарии. "Отдаём предпочтение акциям "Сегежа" в преддверии публикации сильной... читать дальше
.26 августа 2021 года 15:33
Москва. 26 августа. Доллар незначительно повышается, евро столь же слабо снижается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль мало меняется к бивалютной корзине перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в пятницу, 27 августа. читать дальше
.26 августа 2021 года 15:22
ставка на долгосрочные инвестиции в бумаги компаний сектора кибербезопасности, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Никиты Покровского. "Вопрос кибербезопасности является одним из ключевых в мире на данный момент. Количество новостей о совершении киберпреступлений, которые... читать дальше
.26 августа 2021 года 14:58
Аналитики "Уралсиба" позитивно оценивают финансовые результаты банка "Санкт Петербург" за 2К21г и рекомендуют покупать его акции, говорится в обзоре корпорации. Банк "Санкт-Петербург" 25 августа отчитался за 2К21г по МСФО. "Прибыль оказалась на 25% выше нашего прогноза и на 35% выше консенсуса,... читать дальше
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