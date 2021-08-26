Цены евробондов РФ в четверг умеренно снизились вслед за UST, активность торгов низкая

Москва. 26 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными, а активность торгов была пониженной на фоне ожиданий инвесторами выступления главы ФРС США на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 25 августа на 4 базисных пункта, составив 114,89% от номинала, что соответствует доходности 1,445% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,42% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 0,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 0,5 пункта и составил 138,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к среде на 23 базисных пункта - до 138,25% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,395% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 22 базисных пункта - до 132,65% от номинала (их доходность выросла также на 1 базисный пункт и составила 3,405% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 11 базисных пунктов - до 113,7% от номинала, что соответствует доходности 1,73% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 3,5 базисного пункта, до 108,51% от номинала (их доходность не изменилась к предыдущему дню и составила 0,675% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 35 базисных пунктов - до 129,05% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,525% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 9 базисных пунктов, подешевев до 112,4% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 1,98% годовых).

"Перед завтрашним выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле активность торгов на мировых долговых рынках пониженная. Инвесторы ждут прояснения ситуации с дальнейшей денежно-кредитной политикой американского ЦБ, в частности, относительно сроков начала и темпов возможного сворачивания программы выкупа активов регулятором. При этом американские казначейские обязательства растут в доходности, что оказывает определенное давление и на облигации большинства развивающихся стран, в том числе и России. Хотя некоторые бумаги, в частности, евробонды Турции, демонстрируют сегодня ценовой рост. Что же касается российских облигаций, то их движение чисто техническое, вслед за US Treasuries, так как никакого расширения кредитных спредов не происходит", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.