"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целью $312,1

"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целевой ценой $312,1 на горизонте следующих 24 недель, что соответствует потенциалу роста 102,28%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компанией с наибольшим потенциалом во всем потребительском секторе является китайский гигант электронной коммерции Alibaba, - пишут эксперты "Финама". - Котировки компании упали до самого низкого уровня с 2019г. После отмененного IPO ее дочерней компании Ant Financial в апреле 2021г последовал штраф в размере $2,8 млрд за так называемые антиконкурентные действия. После этого акции Alibaba падали вместе с растущим пессимизмом инвесторов в отношении всего технологического сектора Китая. Регуляторные органы Поднебесной призвали удалить приложение "китайского Uber" DiDi, сославшись на нарушения правил сбора и использования данных. Далее китайские власти заявили, что компаниям, занимающимся онлайн-обучением, будет запрещено получать прибыль от услуг внеклассного обучения. Наконец, сейчас правительство страны планирует принять новый закон о конфиденциальности, который повлияет на то, как компании собирают данные о пользователях!.

Все вышеперечисленные причины спровоцировали массовую распродажу акций Alibaba. Однако аналитики "Финама" считают, что компания остается недооцененной и достаточно сильной с фундаментальной точки зрения.

"Что касается теханализа, то согласно линиям Боллинджера, текущим уровнем сопротивления выступает $213,64, а уровнем поддержки $157,99. Наблюдаются очевидные признаки перепроданности. Как стохастичиские линии, так и индекс относительной силы находятся на самых низких уровнях за долгое время. Наша целевая цена по бумагам Alibaba - $312,1 на горизонте следующих 24 недель, что соответствует потенциалу роста в 102,28%", - заключают эксперты инвесткомпании.

Alibaba Group Holding Ltd. - крупнейшая в Китае компания в сфере онлайн-торговли. Кроме e-commerce в активах Alibaba есть облачный бизнес, финтех, логистические сервисы и многое другое.

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