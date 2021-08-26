ПСБ рекомендует покупать бумаги Polymetal с прогнозной ценой 1960 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги Polymetal с прогнозной ценой 1960 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"Polymetal представил финансовые результаты по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года. Компания показала рекордную выручку и скорректированную EBITDA. Увеличению доходов способствовал в первую очередь уверенный рост отпускных цен на драгоценные металлы. Несмотря на рост выручки, увеличилась и себестоимость продукции, а вместе с пересмотром менеджментом компании капитальных затрат в сторону повышения итоговые финансовые показатели за 2021 год могут снизиться, что отразится на годовых дивидендах, - пишет эксперт банка Алексей Головинов. - Мы нейтрально оцениваем представленную отчётность, отдельно отмечая увеличение текущих и будущих расходов. Крепость бизнеса, особое внимание к безопасности сотрудников и приоритет компании в реализации проектов в срок вкупе с хорошей дивидендной доходностью в условиях нашего осторожного, но позитивного долгосрочного взгляда на цены на драгметаллы позволяют нам по-прежнему оценивать акции компании как привлекательные".

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