Рубль днем лишь слегка меняется к доллару и евро в ожидании пятничного выступления Пауэлла

Москва. 26 августа. Доллар незначительно повышается, евро столь же слабо снижается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль мало меняется к бивалютной корзине перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в пятницу, 27 августа.

Курс доллара США составил 73,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,05 руб./EUR1, подешевев на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2 копейки - до 79,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 августа на 24,8 копейки, до 73,9908 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,62 копейки, до 87,0576 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует лишь незначительные колебания к доллару и евро на дневных торгах, так как инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Симпозиум начнется в четверг, однако инвесторы будут ждать намеченного на пятницу выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Он может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц. При этом инвесторы полагают, что, скорее всего, Пауэлл не даст каких-либо очевидных указаний.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после повышения по итогам трех дней подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг опустилась на 0,94% - до $71,57 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,11% - до $67,6 за баррель.

На этой неделе нефть подорожала примерно на 10%. Последний раз Brent и WTI демонстрировали подъем котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,98 млн баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали уменьшения запасов нефти на 3,2 млн баррелей.

"Рубль, который в среду не пустил доллар за пределы отметки 74 руб./$1, стабилен в тесном диапазоне. Игроки замерли в ожидании симпозиума Федрезерва, который может преподнести рынкам сюрпризы. Есть вероятность, что Центробанк представит детали плана начала сворачивания стимулов в этом году, что послужит "бычьим" триггером для доллара и, соответственно, нанесет удар по рисковым активам в целом и рублю в частности. При реализации такого сценария пара "доллар-рубль" может устремиться в зону максимумов 74,5 руб./$1", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Во второй половине среды курс пары "доллар-рубль" перешел к росту, схожая динамика наблюдалась и в других валютах EM. Вероятно, инвесторы начали проявлять осторожность в преддверии встречи ФРС в Джексон-Хоуле - существуют опасения, что на ней могут быть анонсированы сроки начала сворачивания программы QE, в результате чего рисковый аппетит ослабился, что негативно сказалось на рубле. Вчера закончилась уплата НДПИ, и рубль постепенно теряет поддержку налогового периода. Близость симпозиума, вероятно, продолжит оказывать давление на состояние глобального спроса на риск. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" вряд ли сможет сегодня ощутимо снизиться, ожидаем, что он останется в диапазоне 73,6-75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая поднялась на 2 базисных пункта - до 6,88% годовых. Тем временем, ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,74% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 7,23% и 7,32% годовых соответственно.