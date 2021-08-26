Вероятность подъема ставки ЦБ РФ в сентябре выросла - BCS Express

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 10 сентября текущего года выросла, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"После резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в конце июля текущего года и сезонного замедления инфляции цикл повышения ставок, казалось бы, должен быть завершен. Однако по итогам прошлой недели мы вновь видим всплеск роста потребительских цен, который составил 0,1% в недельном и 6,7% в годовом выражении. В такой ситуации риск дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании 10 сентября стал более ощутимым", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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