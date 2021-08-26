"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NetApp с целью $94

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NetApp Inc. с целью $94 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: выше $84, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль NetApp по GAAP за I квартал 2022 финансового года увеличилась год к году в 2,6 раза (до $202 млн), выручка выросла на 11,9% (до $1,5 млрд). Компания превзошла ожидания аналитиков по чистой прибыли, что будет выступать триггером дальнейшего роста котировок ее бумаг, полагают эксперты "Финама".

"Котировки акций NetApp находятся в долгосрочном восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $84. При покупке на 7,5% и выставлении стоп-заявки на уровне $79 риск на портфель составит 0,45%", - указывают эксперты инвесткомпании.

NetApp Inc. - поставщик программного обеспечения, систем и сервисов для управления данными и их хранения. Компания предоставляет клиентам возможность выработать концепцию, развернуть и оптимизировать свою информационную среду.

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