Adobe привлекает инвесторов "молчаливой" историей успеха - BCS Express

Adobe Inc. привлекает инвесторов "молчаливой" историей успеха - компания неторопливо, но уверенно трансформируется из разработчика текстовых ридеров и ПО для графики в облачного провайдера B2B-услуг, связанных с хранением, обработкой и продвижением всех видов графического контента, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Компания сильно выделяется на фоне первой технологичной десятки США. По мультипликаторам она вдвое дороже Apple и уступает только NVIDIA. Акции Adobe с начала лета в плюсе на 36%, хотя до этого целый год находились в боковике. Фундаментально в пользу Adobe сейчас играет несколько факторов: органический рост облачного бизнеса, отсутствие значимых конкурентов в нише ПО для графического дизайна и поддержка со стороны хедж-фондов. Более 100 топовых портфельных управляющих держит сейчас бумаги Adobe", - указывает Емельянов.

Также аналитик подчеркивает, что на данный момент мультипликаторы в бумагах Adobe зашкаливают, что несет в себе риски снижения, но эти риски не выше, чем в акциях Apple или Amazon и ниже, чем в NVIDIA и PayPal, у которых волатильность еще выше. По соотношению риска и доходности Adobe находится в одной группе с наиболее популярными фишками и неслучайно входит в топ-15 по объему торгов на СПБ Бирже.

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