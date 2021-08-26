"Финам" рекомендует держать акции Abbott с целью $136,23

"Финам" рекомендуют держать акции Abbott с целью $136,23 за штуку и потенциалом роста 8,55% в перспективе 12 месяцев без учета дивидендов, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Лидер мирового рынка медицинских устройств, комплектующих и оборудования Abbott показал уверенный рост на фондовом рынке: акции достигли целевой цены $ 126,40, установленной аналитиками "Финама" в исследовании от 17.06.2021, поднявшись на 18%. Сворачивание линий производства тестов на предмет выявления COVID-19 сейчас выглядит сигналом близости "потолка" акций, несмотря на то, что решение компании выглядит неоднозначным в контексте продолжающейся пандемии", - пишет эксперт Александр Ковалев.

Аналитик указывает на следующие факторы привлекательности компании:

- Несмотря на уклон в сторону производства и поддержки медицинского оборудования, бизнес Abbott обладает высокой степенью сбалансированности: продажи в сегментах сопоставимы между собой, а единоличные продукты-блокбастеры, по мнению эксперта, выделить крайне тяжело. Это дает преимущество компании в контексте более низкой зависимости выручки от результатов конкретного проекта (сегмента) относительно конкурентов.

- Компания является лидером в широком диапазоне сегментов: от производства носимых медицинских устройств до "быстрой" диагностики, медицинских добавок и детского питания.

- Тесты для определения COVID-19 линейки BinaxNOW, Panbio и ID NOW в одиночку принесли компании дополнительные $ 2,8 млрд выручки в первые 6 мес. 2021г и, несмотря на прогноз компании по снижению спроса в ближайшие месяцы, остаются значимым драйвером роста ее финансовых результатов.

- Abbott предлагает дивидендную доходность NTM на уровне 1,46%.

Также Ковалев подчеркивает, что акции Abbott с начала 2020г продолжают показывать опережающую динамику относительно широкого рынка и отраслевого индекса, что неудивительно в контексте хороших финансовых результатов компании. С 31.12.2019 Abbott прибавила 44,49%, S&P 500 - 38,86%, а индекс S&P 500 Healthcare - 32,89%.

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Компания заняла 89-ю строчку в списке Fortune 500 в 2021 году.

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