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26 августа 2021 года 12:08
"Уралсиб" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа
Аналитики "Уралсиба" рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью $49 за штуку, говорится в обзоре корпорации. "ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать отчетность за 2К21г по МСФО в пятницу, 27 августа. По оценке аналитиков "Уралсиба", выручка компании за этот период возросла на 108% год к году и на 9,2% квартал к кварталу, до 2050 млрд руб. ($27,6 млрд). EBITDA, как ожидают эксперты, выросла на 128% год к году и на 4,7% квартал к кварталу, до 329 млрд руб. ($4,43 млрд), что соответствует росту в долларах на 122% год к году и 4,8% квартал к кварталу. "Мы ожидаем, что чистая прибыль выросла на 14% квартал к кварталу до 180 млрд руб. ($2,43 млрд). В 1К20г, для сравнения, компания понесла убыток в размере 18,7 млрд руб. ($0,26 млрд). Чистая рентабельность во 2К21г, согласно нашей оценке, выросла на 0,4 п.п. квартал к кварталу, до 8,8%", - пишет аналитик корпорации Алексей Кокин. По мнению эксперта, как и в 1К21г, основным фактором роста выручки год к году и квартал к кварталу был рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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