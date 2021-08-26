BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $265

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Salesforce по цене $237,6 с целью $265 за штуку на срок 6 месяцев", открытую 29 апреля 2021 года, в связи с достижением цели, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Доходность идеи составила +11,5% за 18 недель. В преддверии отчета котировки ускорили рост, а сильные результаты и прогнозы компании поддержали подъем и привели цену к обозначенной цели в $265. Долгосрочный взгляд на перспективы акций компании Salesforce.com Inc. при этом остается умеренно позитивным", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

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