.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром снизился вслед за миром, лидирует в откате Татнефть на новостях о дивидендах
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Банки по рисунку вен ладони будут "узнавать" клиентов
Банки будут идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони: такой опцией планируется дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет "Российская газета", ссылаясь на пресс-службу Банка России. В ЦБ отметили, что регулятор рассматривает...
 
Внутренний туризм уронил спрос россиян на доллары
Спрос населения на доллары упал в шесть раз. Виной тому неопределенности с поездками за рубеж, пишут "Ведомости". Банк России зафиксировал нехарактерное для июня снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту: по сравнению с...
 
Финрынок против расширения внесудебной практики банкротства граждан
Участники финансового рынка раскритиковали законопроект Минэкономики по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан, пишет "Коммерсантъ". По их мнению, увеличение суммы обязательств, допускающих использование схемы, до 1 млн рублей поместит...
 
26 августа 2021 года 11:38

Рынок акций РФ утром снизился вслед за миром, лидирует в откате Татнефть на новостях о дивидендах

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в четверг снизился вслед за фондовыми площадками Азии и Европы, а также на фоне проседающей нефти (Brent откатилась к $71,3 за баррель), индекс Мосбиржи опустился ниже 3870 пунктов во главе с бумагами "Татнефти", разочаровавшей размером дивидендов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3868,73 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1647,68 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 73,97 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-3,2% и -3,4% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Совет директоров "Татнефти" на заседании 26 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 16,52 руб. на все виды акций, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2021 года выросла на 8% в годовом выражении (до $660 млн) благодаря росту цен на металлы на фоне стабильного уровня производства, сообщила компания. Аналитики накануне прогнозировали полугодовую EBITDA Polymetal в среднем на уровне $661 млн. Чистая прибыль компании составила $419 млн, скорректированная чистая прибыль выросла на 15% и составила $422 млн.

В соответствии с дивидендной политикой совет директоров Polymetal одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,45 на акцию, общий объем выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2021 года.

TCS Group во II квартале получила 16,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза на уровне 14,8 млрд руб. Также TCS Group повысила прогноз по прибыли на 2021 год до не менее 60 млрд руб., тогда как ранее прибыль ожидалась на уровне не менее 55 млрд руб., и продлила программу обратного выкупа GDR до 30 июня 2022 года.

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, настроения на мировых рынках в четверг ухудшились, проседают фондовые индикаторы, в "минусе" все промышленные и драгоценные металлы, корректируется вниз нефть. На таком фоне осторожные продажи российских акций могут усилиться.

Пока ничего страшного не происходит, рынки ждут выступления в пятницу главы ФРС Джерома Пауэлла и многие просто сокращают спекулятивные "лонги". Но вряд ли Пауэлл четко скажет о начале сворачивания программы выкупа бумаг с рынка. Скорее всего, сроки будут обозначены на ближайшем заседании ФРС США.

О том, что российские инвесторы готовы к новым покупкам, говорит тот факт, что спрос перекинулся во "второй эшелон". Рекомендуется обратить внимание на бумаги "Системы". В понедельник компания проведет телефонную конференцию, в ходе которой будут затронуты вопросы вывода некоторых ее "дочек" на IPO. Если будет сказана какая-то конкретика по этому вопросу, акции АФК могут показать хороший рост.

По-прежнему слабо выглядит нефтянка, рекомендуется сокращать ее долю в портфелях. Агрессивным инвесторам стоит искать моменты для открытия "шортов", особенно по "Роснефти", в которой, похоже, присутствует какой-то крупный продавец. Накануне нефть поддержали данные о снижении запасов нефти и бензина в США, но этот драйвер в четверг перестал действовать. Не исключено, что нефть Brent вновь уйдет под отметку $70 за баррель и на какое-то время обоснуется в диапазоне $65-68 за баррель, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть за три дня выросла более чем на 10%, что указывает на высокий уровень перекупленности. По графику котировки достигли 3-недельного максимума, и логичным продолжением будет коррекция. Цель снижения для Brent может быть на отметке $70 за баррель.

Спред между сортами Brent и WTI с начала недели расширился до $4. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление добычи в США и продажа 20 млн баррелей из стратегического резерва страны способствуют отставанию американского бенчмарка.

Важным фактором восстановления нефти и других сырьевых товаров выступает смягчение опасений из-за ужесточения политики ФРС. Это можно видеть по ослаблению доллара США. Индекс доллара DXY снижается три дня подряд, и по графику крайние три свечи напоминают перевернутый график Brent. Параллельно в Китае наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. В среду сообщалось о 20 новых случаях заболеваний после 35 днем ранее. В результате принятых мер Китай смог сдержать вспышку заболеваемости, что указывает на вероятно ограниченный срок локдаунов в стране.

Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе составили 21,8 млн б/с (+360 тыс. б/с). Среднее за 4 дня выросло до 21 млн б/с, что отражает сохранение сезонно высокого спроса на топливо. Поставки бензина выросли с 9,3 до 9,6 млн б/с.

Мексиканская Pemex сообщила, что планирует восстановить добычу нефти в полном объеме к 30 августа. На прошлых выходных на одной из морских платформ компании произошел пожар, из-за чего было приостановлено производство около 420 тыс. б/с. Быстрое восстановление будет нивелировать позитивное влияние данного фактора на котировки, отмечает Галактионов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, утром в четверг настроения на мировых рынках можно оценить как слабо негативные. Ключевые азиатские индексы снизились, ведомые КНР на фоне опасения дальнейшего регуляторного давления, а также Южной Кореей, где ЦБ поднял ключевую ставку - первым среди азиатских стран. Нефть Brent немного корректируется после трех дней роста, а цены на другие сырьевые товары показывают разнонаправленную динамику.

В четверг ожидается блок макроэкономической статистики по США, который может оказать существенное влияния на настроения участников рынка перед заседанием глав регуляторов ФРС в Джексон-Хоуле. Участники рынка, скорее всего, будут фиксировать часть прибыли перед симпозиумом глав ФРС. Индекс МосБиржи может просесть к нижней границе диапазона 3850-3900 пунктов, полагает Соловьев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс Nasdaq достиг верхней границы 2-месячного повышательного канала, при этом свежих драйверов для роста акций после сезона отчетности не просматривается. Как правило, американские акции в течение года демонстрируют два или три отката на 5%+, причем последний из них произошел в феврале и запустил плоскую коррекцию на три месяца в высокотехнологичных акциях. Статистически конец сентября и октябрь подходят для начала новой коррекции на рынке США, которую могут запустить неутешительные экономические данные.

Потенциал снижения цен на нефть перед выходными небольшой, так как синоптики прогнозируют в выходные штормовую погоду в Мексиканском заливе, которая может привести к сбоям в добыче нефти. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле 26-28 августа также может повлиять на нефтяные цены: любые сигналы об ужесточении денежной политики ФРС вызовут укрепление доллара, что нанесет ущерб нефтяным котировками. Вероятно, нефтетрейдеры не будут активничать и дождутся итогов симпозиума.

Рынки Азии снижаются, китайские власти продолжают политику жесткого регулирования частных компаний, что нервирует инвесторов. Из негатива можно отметить и повышение учетной ставки Банком Южной Кореи, что может повести за собой ужесточение денежной политики и в других странах Азии, полагает Верников.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,2%) вновь обновили рекордные максимумы.

В ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле примет участие, в том числе, председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, от которого ждут намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для рынка стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

Между тем, в четверг в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Инвесторы ждут большей ясности относительно регуляторных реформ, которые проводит Китай в последнее время, и их влияния на технологический сектор, сообщает MarketWatch.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых 15 месяцев - с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз после повышения по итогам трех дней подряд, цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии в среду основных торгов акциями на "Мосбирже".

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $71,32 за баррель (-1,3% и +1,7% в среду), октябрьская цена WTI - $67,4 за баррель (-1,4% и +1,2% накануне).

На этой неделе нефть подорожала примерно на 10%. Последний раз Brent и WTI демонстрировали подъем котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн) и сокращение резервов бензина на 2,241 млн баррелей (при прогнозах снижения на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE).

Выросли бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+16%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+12,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+11,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%).

EBITDA "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+0,3%) во II квартале выросла до $181,2 млн при прогнозах на уровне $172,5 млн. Компания планирует направить по итогам 2021 года на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,9 млрд рублей (из них 1,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,45 млрд рублей на акции "Татнефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 августа 2021 года 16:32
Вероятность подъема ставки ЦБ РФ в сентябре выросла - BCS Express
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 10 сентября текущего года выросла, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "После резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в конце июля текущего года и сезонного замедления инфляции цикл повышения ставок,...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 16:07
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NetApp с целью $94
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NetApp Inc. с целью $94 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: выше $84, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль NetApp по GAAP за I квартал 2022...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 15:45
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Сегежа групп" и убрав бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в комментарии. "Отдаём предпочтение акциям "Сегежа" в преддверии публикации сильной...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 15:33
Рубль днем лишь слегка меняется к доллару и евро в ожидании пятничного выступления Пауэлла
Москва. 26 августа. Доллар незначительно повышается, евро столь же слабо снижается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль мало меняется к бивалютной корзине перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в пятницу, 27 августа.    читать дальше
.
26 августа 2021 года 15:22
Акции SentinelOne - ставка на долгосрочные инвестиции в сектор кибербезопасности - BCS Express
ставка на долгосрочные инвестиции в бумаги компаний сектора кибербезопасности, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Никиты Покровского. "Вопрос кибербезопасности является одним из ключевых в мире на данный момент. Количество новостей о совершении киберпреступлений, которые...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 14:58
"Уралсиб" рекомендует покупать акции банка "Санкт Петербург"
Аналитики "Уралсиба" позитивно оценивают финансовые результаты банка "Санкт Петербург" за 2К21г и рекомендуют покупать его акции, говорится в обзоре корпорации. Банк "Санкт-Петербург" 25 августа отчитался за 2К21г по МСФО. "Прибыль оказалась на 25% выше нашего прогноза и на 35% выше консенсуса,...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 14:30
Давление на акции Qiwi в среднесрочной перспективе сохранится - BCS Express
Давление на акции Qiwi в среднесрочной перспективе сохранится, говорится в комментарии BCS Express. Акции Qiwi в среду обвалились на 5,4%, в моменте падение превышало 8%, а в четверг бумаги теряют еще около 1%. Падение котировок стало результатом утверждения НКО "Мобильная карта" в качестве...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 14:04
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4470-4520п - "Фридом Финанс"
декс S&P 500 проведет предстоящую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4470-4520 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 13:42
"Атон" подтверждает рейтинг акций ТМК на уровне "выше рынка"
"Атон" позитивно оценивает финансовые результаты ПАО "ТМК" за 2К21 и подтверждает рейтинг акций компании на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "ТМК" представила хорошие финансовые результаты, обусловленные в основном консолидацией ЧТПЗ. Отношение величины чистого долга к...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 13:18
Adobe привлекает инвесторов "молчаливой" историей успеха - BCS Express
Adobe Inc. привлекает инвесторов "молчаливой" историей успеха - компания неторопливо, но уверенно трансформируется из разработчика текстовых ридеров и ПО для графики в облачного провайдера B2B-услуг, связанных с хранением, обработкой и продвижением всех видов графического контента, говорится в...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 12:53
"Финам" рекомендует держать акции Abbott с целью $136,23
"Финам" рекомендуют держать акции Abbott с целью $136,23 за штуку и потенциалом роста 8,55% в перспективе 12 месяцев без учета дивидендов, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Лидер мирового рынка медицинских устройств, комплектующих и оборудования Abbott показал уверенный рост на...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 12:30
Возможно повышение ставки ЦБ РФ на заседании в сентябре 2021г - Уралсиб
Возможно еще одно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в сентябре 2021 года, полагает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева. "Рост цен за прошлую неделю вывел в плюс цены с начала месяца, сейчас их рост оценивается в 0,07%. С учетом того, что в прошлом году в августе была...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 12:08
"Уралсиб" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа
Аналитики "Уралсиба" рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью $49 за штуку, говорится в обзоре корпорации. "ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать отчетность за 2К21г по МСФО в пятницу, 27 августа. По оценке аналитиков "Уралсиба", выручка компании за этот период возросла на 108% год к году и на 9,2%...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 11:48
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $265
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Salesforce по цене $237,6 с целью $265 за штуку на срок 6 месяцев", открытую 29 апреля 2021 года, в связи с достижением цели, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Доходность идеи составила +11,5% за 18 недель. В преддверии отчета...    читать дальше
.
26 августа 2021 года 11:29
Возможен возврат рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 в четверг - "Локо-Инвест"
Возможен возврат курса рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 на торгах в четверг, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Потенциала для развития негативных тенденций в рубле не видим, поэтому в четверг ожидаем возвращения курса в прежний диапазон 73,5-74 руб./$1", - пишет...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.