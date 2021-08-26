Рынок акций РФ утром снизился вслед за миром, лидирует в откате Татнефть на новостях о дивидендах

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в четверг снизился вслед за фондовыми площадками Азии и Европы, а также на фоне проседающей нефти (Brent откатилась к $71,3 за баррель), индекс Мосбиржи опустился ниже 3870 пунктов во главе с бумагами "Татнефти", разочаровавшей размером дивидендов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3868,73 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1647,68 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 73,97 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-3,2% и -3,4% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Совет директоров "Татнефти" на заседании 26 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 16,52 руб. на все виды акций, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2021 года выросла на 8% в годовом выражении (до $660 млн) благодаря росту цен на металлы на фоне стабильного уровня производства, сообщила компания. Аналитики накануне прогнозировали полугодовую EBITDA Polymetal в среднем на уровне $661 млн. Чистая прибыль компании составила $419 млн, скорректированная чистая прибыль выросла на 15% и составила $422 млн.

В соответствии с дивидендной политикой совет директоров Polymetal одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,45 на акцию, общий объем выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2021 года.

TCS Group во II квартале получила 16,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза на уровне 14,8 млрд руб. Также TCS Group повысила прогноз по прибыли на 2021 год до не менее 60 млрд руб., тогда как ранее прибыль ожидалась на уровне не менее 55 млрд руб., и продлила программу обратного выкупа GDR до 30 июня 2022 года.

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, настроения на мировых рынках в четверг ухудшились, проседают фондовые индикаторы, в "минусе" все промышленные и драгоценные металлы, корректируется вниз нефть. На таком фоне осторожные продажи российских акций могут усилиться.

Пока ничего страшного не происходит, рынки ждут выступления в пятницу главы ФРС Джерома Пауэлла и многие просто сокращают спекулятивные "лонги". Но вряд ли Пауэлл четко скажет о начале сворачивания программы выкупа бумаг с рынка. Скорее всего, сроки будут обозначены на ближайшем заседании ФРС США.

О том, что российские инвесторы готовы к новым покупкам, говорит тот факт, что спрос перекинулся во "второй эшелон". Рекомендуется обратить внимание на бумаги "Системы". В понедельник компания проведет телефонную конференцию, в ходе которой будут затронуты вопросы вывода некоторых ее "дочек" на IPO. Если будет сказана какая-то конкретика по этому вопросу, акции АФК могут показать хороший рост.

По-прежнему слабо выглядит нефтянка, рекомендуется сокращать ее долю в портфелях. Агрессивным инвесторам стоит искать моменты для открытия "шортов", особенно по "Роснефти", в которой, похоже, присутствует какой-то крупный продавец. Накануне нефть поддержали данные о снижении запасов нефти и бензина в США, но этот драйвер в четверг перестал действовать. Не исключено, что нефть Brent вновь уйдет под отметку $70 за баррель и на какое-то время обоснуется в диапазоне $65-68 за баррель, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть за три дня выросла более чем на 10%, что указывает на высокий уровень перекупленности. По графику котировки достигли 3-недельного максимума, и логичным продолжением будет коррекция. Цель снижения для Brent может быть на отметке $70 за баррель.

Спред между сортами Brent и WTI с начала недели расширился до $4. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление добычи в США и продажа 20 млн баррелей из стратегического резерва страны способствуют отставанию американского бенчмарка.

Важным фактором восстановления нефти и других сырьевых товаров выступает смягчение опасений из-за ужесточения политики ФРС. Это можно видеть по ослаблению доллара США. Индекс доллара DXY снижается три дня подряд, и по графику крайние три свечи напоминают перевернутый график Brent. Параллельно в Китае наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. В среду сообщалось о 20 новых случаях заболеваний после 35 днем ранее. В результате принятых мер Китай смог сдержать вспышку заболеваемости, что указывает на вероятно ограниченный срок локдаунов в стране.

Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе составили 21,8 млн б/с (+360 тыс. б/с). Среднее за 4 дня выросло до 21 млн б/с, что отражает сохранение сезонно высокого спроса на топливо. Поставки бензина выросли с 9,3 до 9,6 млн б/с.

Мексиканская Pemex сообщила, что планирует восстановить добычу нефти в полном объеме к 30 августа. На прошлых выходных на одной из морских платформ компании произошел пожар, из-за чего было приостановлено производство около 420 тыс. б/с. Быстрое восстановление будет нивелировать позитивное влияние данного фактора на котировки, отмечает Галактионов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, утром в четверг настроения на мировых рынках можно оценить как слабо негативные. Ключевые азиатские индексы снизились, ведомые КНР на фоне опасения дальнейшего регуляторного давления, а также Южной Кореей, где ЦБ поднял ключевую ставку - первым среди азиатских стран. Нефть Brent немного корректируется после трех дней роста, а цены на другие сырьевые товары показывают разнонаправленную динамику.

В четверг ожидается блок макроэкономической статистики по США, который может оказать существенное влияния на настроения участников рынка перед заседанием глав регуляторов ФРС в Джексон-Хоуле. Участники рынка, скорее всего, будут фиксировать часть прибыли перед симпозиумом глав ФРС. Индекс МосБиржи может просесть к нижней границе диапазона 3850-3900 пунктов, полагает Соловьев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс Nasdaq достиг верхней границы 2-месячного повышательного канала, при этом свежих драйверов для роста акций после сезона отчетности не просматривается. Как правило, американские акции в течение года демонстрируют два или три отката на 5%+, причем последний из них произошел в феврале и запустил плоскую коррекцию на три месяца в высокотехнологичных акциях. Статистически конец сентября и октябрь подходят для начала новой коррекции на рынке США, которую могут запустить неутешительные экономические данные.

Потенциал снижения цен на нефть перед выходными небольшой, так как синоптики прогнозируют в выходные штормовую погоду в Мексиканском заливе, которая может привести к сбоям в добыче нефти. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле 26-28 августа также может повлиять на нефтяные цены: любые сигналы об ужесточении денежной политики ФРС вызовут укрепление доллара, что нанесет ущерб нефтяным котировками. Вероятно, нефтетрейдеры не будут активничать и дождутся итогов симпозиума.

Рынки Азии снижаются, китайские власти продолжают политику жесткого регулирования частных компаний, что нервирует инвесторов. Из негатива можно отметить и повышение учетной ставки Банком Южной Кореи, что может повести за собой ужесточение денежной политики и в других странах Азии, полагает Верников.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,2%) вновь обновили рекордные максимумы.

В ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле примет участие, в том числе, председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, от которого ждут намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для рынка стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

Между тем, в четверг в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Инвесторы ждут большей ясности относительно регуляторных реформ, которые проводит Китай в последнее время, и их влияния на технологический сектор, сообщает MarketWatch.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых 15 месяцев - с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года. Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз после повышения по итогам трех дней подряд, цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии в среду основных торгов акциями на "Мосбирже".

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $71,32 за баррель (-1,3% и +1,7% в среду), октябрьская цена WTI - $67,4 за баррель (-1,4% и +1,2% накануне).

На этой неделе нефть подорожала примерно на 10%. Последний раз Brent и WTI демонстрировали подъем котировок по итогам трех сессий подряд 30 июля, свидетельствуют данные FactSet.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн) и сокращение резервов бензина на 2,241 млн баррелей (при прогнозах снижения на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE).

Выросли бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+16%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+12,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+11,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%).

EBITDA "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+0,3%) во II квартале выросла до $181,2 млн при прогнозах на уровне $172,5 млн. Компания планирует направить по итогам 2021 года на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,9 млрд рублей (из них 1,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,45 млрд рублей на акции "Татнефти").